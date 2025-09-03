Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której mecz Polska - Włochy siatkarek dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polskie siatkarki w ćwierćfinale mistrzostw świata zmierzą się z Włoszkami. Zespół z Półwyspu Apenińskiego, który na poprzednich MŚ zdobył brąz, jest wyraźnym faworytem tego spotkania. O której grają siatkarki? O której mecz Polska - Włochy? Gdzie oglądać? Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Polska - Włochy w ćwierćfinale mistrzostw świata siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 15:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu i Polsatu Sport 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Włochy. O której godzinie siatkarki grają na mistrzostwach świata? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polskie siatkarki po wielkim thrillerze z Belgijkami w 1/8 finału, awansowały do ćwierćfinału tegorocznych mistrzostw świata. Biało-Czerwone zwyciężyły 3:2, ale w tie-breaku pokazały wyraźną przewagę, wygrywając go do 10. Dzięki temu reprezentacja Polski pozostaje niepokonana na tym turnieju.

Los sprawił niestety, że Polki w ćwierćfinale zmierzą się z jednymi z największych faworytek mistrzostw świata, czyli Włoszkami, aktualnymi mistrzyniami olimpijskimi. Siatkarki prowadzone przez trenera Julio Velvasco także jak na razie nie zaznały goryczy porażki, mało tego. Reprezentacja Włoch w dotychczasowych meczach straciła tylko jednego seta, a było to w meczu fazy grupowej z Belgią. Dla porównania, Włoszki poza Belgijkami mierzyły się jeszcze z jednym zespołem, z którym grały polskie siatkarki, a mianowicie z Niemkami. Nasze zawodniczki pokonały kadrę Niemiec 3:2, natomiast Włoszki 3:0.

Ostatnie trzy bezpośrednie mecze Polska - Włochy jasno wskazują, kto jest faworytem tego ćwierćfinału. Włoszki w trzech ostatnich potyczkach pokonały nasz zespół 3:0, natomiast Polki wygrały dwa wcześniejsze starcia 3:1, ale było to w 2023 roku.

Mecz Polska - Włochy w ćwierćfinale mistrzostw świata siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 15:30. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu i Polsatu Sport 1.

