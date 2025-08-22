Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której grają siatkarki? Gdzie oglądać mecz Polska - Wietnam? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski już w sobotę 23 sierpnia rozegra pierwszy mecz na mistrzostwach świata siatkarek. Pierwszymi rywalkami zawodniczek Stefano Lavariniego będą Wietnamki. O której godzinie grają siatkarki na MŚ? Gdzie oglądać mecz Polska - Wietnam? Siatkówka. Transmisja na żywo, stream online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Polskie siatkarki podczas meczu Ligi Narodów 2025
Polskie siatkarki podczas meczu Ligi Narodów 2025PAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl

Mecz Polska - Wietnam na mistrzostwach świata siatkarek zostanie rozegrany w sobotę 23 sierpnia o godzinie 15:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu i Polsatu Sport 1. Dostępny będzie również stream online na platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momentyPolsat SportPolsat Sport

Mistrzostwa świata siatkarek. Polska - Wietnam. Gdzie i o której oglądać siatkówkę? [TRANSMISJA, STREAM]

W piątek 22 sierpnia miała miejsce inauguracja mistrzostwa świata w siatkówce kobiet, które potrwają do 7 września. Gospodarzem turnieju jest Tajlandia, a już drugiego dnia turnieju polskie siatkarki rozegrają swój pierwszy mecz. Biało-Czerwone zmierza się z Wietnamkami.

Reprezentacja Polski na tych mistrzostwach świata spróbuje nawiązać do sukcesów kadry z lat 50' i 60', kiedy to nasz zespół zdobywał medale. Od tamtego czasu krążek MŚ pozostaje jedynie sferą marzeń, choć przed trzema laty doszło do przełomu, ponieważ ekipa Stefana Lavariniego przebrnęła drugą fazę grupową i odpadła dopiero na poziomie ćwierćfinału, co było najlepszym wynikiem od 1962 roku. Dobrym prognostykiem jest również trzeci z rzędu brązowy medal Ligi Narodów, który dowodzi, że nasz zespół należy do ścisłej czołówki.

