O której grają siatkarki? Gdzie oglądać mecz Polska - Wietnam? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Polska - Wietnam na mistrzostwach świata siatkarek zostanie rozegrany w sobotę 23 sierpnia o godzinie 15:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu i Polsatu Sport 1. Dostępny będzie również stream online na platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Mistrzostwa świata siatkarek. Polska - Wietnam. Gdzie i o której oglądać siatkówkę? [TRANSMISJA, STREAM]

W piątek 22 sierpnia miała miejsce inauguracja mistrzostwa świata w siatkówce kobiet, które potrwają do 7 września. Gospodarzem turnieju jest Tajlandia, a już drugiego dnia turnieju polskie siatkarki rozegrają swój pierwszy mecz. Biało-Czerwone zmierza się z Wietnamkami.

Reprezentacja Polski na tych mistrzostwach świata spróbuje nawiązać do sukcesów kadry z lat 50' i 60', kiedy to nasz zespół zdobywał medale. Od tamtego czasu krążek MŚ pozostaje jedynie sferą marzeń, choć przed trzema laty doszło do przełomu, ponieważ ekipa Stefana Lavariniego przebrnęła drugą fazę grupową i odpadła dopiero na poziomie ćwierćfinału, co było najlepszym wynikiem od 1962 roku. Dobrym prognostykiem jest również trzeci z rzędu brązowy medal Ligi Narodów, który dowodzi, że nasz zespół należy do ścisłej czołówki.

