Polskie siatkarki przegrywały już z Niemkami 1:2 i 22:24 w czwartym secie. Mimo to wytrzymały wojnę nerwów, uratowały partię, a potem obroniły się przed piłką meczową w tie-breaku. Wygrały go po grze na przewagi 19:17, a decydujące okazało się zagranie Pauliny Damaske.

Stefano Lavarini pobiegł do Pauliny Damaske. "Cieszę się, że mi ufa"

Wybuch radości był tak wielki, że nie wytrzymał nawet trener Stefano Lavarini. Wbiegł na boisko i wyściskał przyjmującą, która weszła do gry z rezerwy i pomogła odmienić spotkanie.

Czy trener kiedyś wcześniej mnie tak wyściskał? Nie, idziemy małymi kroczkami, haha. Cieszę się, że ufa mi i może zawsze po mnie sięgnąć z kwadratu

Kiedy zagadnęliśmy trenera po spotkaniu, zatrzymał się w strefie wywiadów właśnie obok przyjmującej. Na początku rzucił tylko. "To jest gwiazda, porozmawiaj z nią". Dopiero później szerzej opowiedział o spotkaniu.

Paulina Damaske znów dała impuls drużynie. "Mnie już w kwadracie nosiło"

Sama Damaske przyjmowała gratulacje, o zdjęcie po spotkaniu poprosił ją m.in. Piotr Małachowski, medalista olimpijski w rzucie dyskiem, który pojawił się na trybunach w Phuket. Ale z nazywaniem się gwiazdą zupełnie się nie zgadzała.

- Nie powiedziałabym, że jestem gwiazdą. Gdyby nie dziewczyny, gdyby się nie dołączyły, nie miałybyśmy takiego wyniku. Miłe słowa ze strony trenera, jednak mam nadzieję, że każde moje wejście będzie się tak kończyło - przyznaje w rozmowie z Interia Sport.

Damaske w tym sezonie jest rezerwową, ale nie pierwszy raz została bohaterką spotkania. Kapitalne wejście zanotowała również choćby w ćwierćfinale Ligi Narodów przeciwko Chinom, gdy też pomogła pokonać rywalki w tie-breaku. Na pytanie o to, co chciała wnieść tym razem na boisko, odpowiada szczerze.

- Każda z nas jest inna i dokłada swoją cegiełkę. W tamtym momencie, gdy wchodziłam, najważniejsze było, żeby dziewczyny widziały, że czuję się pewnie i mogą ode mnie dostać jakąś pomoc. Mnie już w kwadracie nosiło. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czego było brak, po prostu chciałam wejść, pograć sobie i poczuć te emocje, kibice są niesamowici. Chyba pierwszy raz jestem w hali, w której jest tak głośno - mówi Damaske.

Dzięki wygranej Polska zagra w 1/8 finału z Belgią. Ten mecz w sobotę. W czwartek kadra leci do Bangkoku, gdzie zostanie rozegrana faza pucharowa.

Z Phuket Damian Gołąb

