Niesamowity thriller w Łodzi! To był mecz pełen zwrotów akcji i ogromnych emocji. Reprezentantki Polski wygrały pierwszego seta pojedynku przeciwko Kanadyjkom w ramach mistrzostw świata w siatkówce, ale później było już gorzej. Drugi i trzeci set należały do rywalek, ale w czwartym "Biało-Czerwone" rzuciły się do odrabiania strat. Z wymiernym efektem! Zwyciężyły, a potem, w tie-breaku, nie zostawiły przeciwniczkom żadnych złudzeń.