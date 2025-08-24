Polskie siatkarki zajęły trzecie miejsce w Lidze Narodów, potwierdzając, że należą do grona najlepszych drużyn globu. "Biało-Czerwone" w walce o wysoką pozycję powinny liczyć się także na mistrzostwach świata, chociaż mogą mówić o dużym pechu, bo z niepokonanymi w tym sezonie Włoszkami mogą zmierzyć się już na etapie ćwierćfinału. Podopieczne Stefano Lavariniego skupiają się jednak na fazie grupowej, nie myśląc o prawdopodobnej batalii z mistrzyniami olimpijskimi.

Nasze zawodniczki zmagania w grupie G zaczęły od sobotniego meczu z Wietnamem, który wygrały 3:1. Polki były zdecydowanymi faworytkami tego starcia, więc porażkę w pierwszym secie można odbierać jako niespodziankę. Jak zauważył później w rozmowie z Interią Stefano Lavarini, taki obrót spraw nie jest dla jego drużyny niczym nowym.

"Wiele razy w tym sezonie zmagaliśmy się z trudnościami na początku, w pierwszym secie. Każdy mecz to nowa historia, nie chcę zbierać wszystkiego razem. Z pewnością jednak z tego punktu widzenia nadal musimy się jeszcze rozwinąć, odnaleźć odpowiedni balans przez cały czas, by być bardziej konsekwentni" - podkreślił włoski szkoleniowiec.

Niebezpieczne zderzenie w meczu siatkarek. To musiało zaboleć

Niepokojące sceny miały miejsce nie tylko w pierwszym secie. Na początku trzeciej partii, przy stanie 6:2 dla Polek, doszło do niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia. Przy próbie odbicia piłki głowami zderzyły się Katarzyna Wenerska i Magdalena Jurczyk. Wyglądało to na tyle groźnie, że sędzia postanowił przerwać akcję.

Niebezpieczne zderzenie polskich siatkarek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Obie siatkarki najwyraźniej odczuły zderzenie, ale szybko wstały z parkietu. Na tym pojawił się zaniepokojony Lavarini, interweniował też jeden z członków sztabu medycznego. Na szczęście obie zawodniczki były w stanie kontynuować grę.

Do tego incydentu później w rozmowie z Interią odniosła się Jurczyk. Środkowa potwierdziła, że było to mocne zderzenie.

Śmiałyśmy się z Kasią, że karma do nas wróciła, bo ostatnimi czasy za dużo sobie żartowałyśmy (śmiech). Ale jest w porządku, to najważniejsze

Teraz przed Polkami kolejne wyzwania - w poniedziałek 25 sierpnia zagrają z Kenijkami, w środę z Niemkami. Oba spotkania rozpoczną się o godz. 15:30 czasu polskiego.

Stefano Lavarini i Katarzyna Wenerska Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Katarzyna Wenerska (druga z lewej) Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter

Magdalena Jurczyk Foto Olimpik/NurPhoto AFP