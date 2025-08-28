Polskie siatkarki pozostają niepokonane w trakcie mistrzostw świata w Tajlandii, ale mecz z Niemkami przyniósł im i kibicom sinusoidę emocji. Wszystko zaczęło się tak, jak często w tym sezonie - od przegranego pierwszego seta. W Phuket, na inaugurację turnieju, przydarzyło się im to już z Wietnamem. Z Niemcami też zaczęło się od wyniku 1:6 i rywalek nie udało się już dogonić.

"Trochę jesteśmy już do tego przyzwyczajone. Fajnie by było, gdybyśmy od początku potrafiły grać konsekwentnie na swoim poziomie. Ale wydaje mi się, że teraz wyglądało to już lepiej, i wierzę w to, że w kolejnym spotkaniu bęzie jeszcze lepiej" - podkreśla w rozmowie z Interia Sport Martyna Łukasik.

Wielkie emocje po meczu Polska - Niemcy. Lavarini klaskał, Niemki ze łzami w oczach

Przyjmująca reprezentacji Polski rozegrała przeciwko Tajlandii pełne spotkanie, zdobywając 15 punktów - to był drugi najlepszy wynik w drużynie. Trener Stefano Lavarini w trakcie meczu zmienił drugą przyjmującą, Martynę Czyrniańską, zastępując ją Pauliną Damaske. Ta zmiana wniosła na tyle dużo, że kiedy w trakcie naszej rozmowy z Łukasik Damaske pojawiła się w strefie wywiadów, Lavarini zaczął klaskać. Wcześniej całą drużyna szaleńczo świętowała wygraną po tie-breaku.

"To emocje, robimy to, co kochamy. Na pewno ten mecz, przy tak ciężko wywalczonym zwycięstwie, zapadnie nam w pamięć. Teraz właśnie Paulina przechodzi, trener klaszcze. I właśnie w ten sposób budujemy swoją pewność siebie. Cieszy fakt, że możemy wspólnie się cieszyć z tego spotkania" - zaznacza Łukasik.

Polki w pierwszych dwóch spotkaniach ze słabszymi przeciwnikami straciły po secie, ale nie straciły pewności siebie. Pokazały to w najważniejszym momencie. Kiedy w czwartym secie, przy stanie 1:2 i wyniku 22:24, Niemki miały piłki meczowe, to właśnie im zadrżały ręce. Pomyliły się w dwóch atakach, a Polki wykorzystały nadarzającą się okazję. Po spotkaniu część rywalek "Biało-Czerwonych" mocno przeżywało porażkę, pojawiły się łzy.

One nie wytrzymały, a my weszłyśmy właśnie na większy poziom wiary. Nie wiem, czy to był najcięższy moment tego spotkania, bo było ich na pewno parę. Całe spotkanie było wymagające, od początku do końca potrzebna była ogromna koncentracja

Polki lubią grać "z nożem na gardle"? Martyna Łukasik wyjaśnia

To właśnie wiara w zwycięstwo była jej zdaniem kluczowa, by pokonać Niemki. Po nie do końca zadowalającym początku turnieju drużyna Lavariniego chce się rozpędzić przed kolejnymi wyzwaniami. Pierwszym będzie reprezentacja Belgii, którą Polska pewnie ograła w tegorocznej Lidze Narodów.

"Kluczowa była przede wszystkim wiara od początku do końca. Wiedziałyśmy, że zwłaszcza tego typu spotkania z Niemkami zawsze są ciężkie, często kończyły się tie-breakami. Byłyśmy gotowe na ciężką walkę. Cieszy fakt, że mimo tej końcówki, gdy Niemki miały piłki meczowe, potrafiłyśmy wyjść obronną ręką i zagrać tie-breaka. Pokazałyśmy już chyba parę razy, że lubimy grać z nożem na gardle i potrafimy grać wtedy najlepiej. Lubimy te emocje i chcemy pokazać się z jeszcze lepszej strony" - przekonuje polska przyjmująca.

