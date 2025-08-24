Przed rozpoczęciem zmagań w grupie G można było śmiało zakładać, że o pierwszym miejscu i rozstawieniu przed 1/8 finału mistrzostw świata zdecyduje ostatni mecz Polska - Niemcy. Tymczasem obie faworyzowane drużyny miały na starcie turnieju przejściowe problemy z rywalkami z niższej półki.

MŚ siatkarek. Polska - Niemcy na koniec fazy grupowej. "Najsilniejsza drużyna"

W przypadku "Biało-Czerwonych" problemy w meczu z Wietnamem udało się opanować po przegranym pierwszym secie. Niemki poradziły sobie z Kenią jeszcze szybciej, ostatecznie wygrywając 3:0.

"Na początku każda była trochę zdenerwowana. To wielki turniej, a część naszej drużyny po raz pierwszy występuje w mistrzostwach świata. To mogło spowodować trochę nerwów. Ale uważam, że naprawdę bardzo dobrze sobie z tym poradziłyśmy. Walczyłyśmy punkt po punkcie, aż złapałyśmy odpowiedni rytm. A z czasem zyskałyśmy nieco spokoju" - przekonuje w rozmowie z Interia Sport Lina Alsmeier.

Stefano Lavarini: Popełniliśmy wiele błędów, ale najważniejsze są trzy punkty. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

25-letnia przyjmująca była liderką reprezentacji Niemiec w pierwszym meczu, zdobyła dla drużyny 13 punktów - równie wiele do dorobku drużyny dorzuciła jeszcze tylko atakująca Emilia Weske.

Turniej w Tajlandii pędzi, więc już w poniedziałek Niemki czeka drugie spotkanie. Tym razem rywalem będzie reprezentacja Wietnamu. Wszystko wskazuje jednak na to, że najważniejszy mecz czeka je na koniec fazy grupowej, w środę, gdy zmierzą się z reprezentacją Polski.

"Faza grupowa jest dla nas bardzo ważna, to na niej musimy się skupić. Najsilniejszą drużyną w naszej grupie jest z pewnością Polska. Wcześniej chcemy jednak dobrze zaprezentować się w meczu z Wietnamem. A dopiero potem przyjdzie zmierzyć się z mocnym zespołem z Polski. Chcemy mocno powalczyć i zakwalifikować się do kolejnej rundy. To mecz z Polską może być jednak dla nas kluczowy" - przyznaje Alsmeier.

Niemki już szykują się na mecz z Polską. Ich gwiazda nie ma wątpliwości

Niemki niedawno gościły w Łodzi na finałach Ligi Narodów. Odpadły jednak już w ćwierćfinale. Ten etap wielkich turniejów to dla nich od lat bariera nie do przejścia. Na poprzednich mistrzostwach świata nie dostały się zresztą do ósemki, podobnie było w ostatnich mistrzostwach Europy w 2023 r.

Wówczas na ich drodze w Belgii stanęła reprezentacja Polski. Obie drużyny w ostatnich latach często spotykały się zresztą w ważnych spotkaniach także w innych rozgrywkach, choćby w Lidze Narodów czy kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich.

I zawsze w najważniejszych momentach górą były Polki. Trudno więc się dziwić, że Alsmeier ma o "Biało-Czerwonych" znakomite zdanie.

Polskie siatkarki są świetne. Są dobre w każdym elemencie, od zagrywki i przyjęcia, przez blok - mają wysokie, mocne fizycznie zawodniczki. Nie jest więc łatwo się z nimi mierzyć. Spodziewam się wyrównanego spotkania, w którym będziemy musiały mocno walczyć. Z Polską gramy bardzo często, nieraz kończyło się porażkami 2:3, przegrywałyśmy tie-breaki. Może tym razem będziemy w stanie się zrewanżować

Na razie jednak obie drużyny muszą rozegrać drugie mecze w grupie G. Spotkanie Niemcy - Wietnam rozpocznie się w poniedziałek o godz. 12.00 czasu polskiego, mecz Polska - Kenia o godz. 15.30.

Z Phuket Damian Gołąb

MŚ siatkarek. Niemki nie od razu narzuciły swój styl gry Kenijkom VolleyballWorld materiał zewnętrzny

Siatkarki reprezentacji Niemiec, na środku z nr 23 rozgrywająca Sarah Straube VolleyballWorld materiały prasowe

Lina Alsmeier podkreśla, że Polska to silna drużyna VolleyballWorld materiał zewnętrzny