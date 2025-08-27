Niebywałe zwycięstwo Polek, a zaraz po tym takie wieści. Udało się uniknąć faworytek

Polki po dwóch zwycięstwach z Wietnamem oraz Kenią były już pewne gry w 1/8 finału odbywający się w Tajlandii mistrzostw świata. Jedyną niewiadomą było to, z kim nasza reprezentacja zmierzy się na starcie fazy pucharowej turnieju. Odpowiedź na to pytanie dało ostatnie spotkanie w grupie z reprezentacją Niemiec.

Polki bardzo źle weszły w mecz z Niemkami. Już na początku pierwszego seta przegrywały 2:8. Co prawda z biegiem czasu ta przewaga nieco topniała, lecz finalnie naszym siatkarkom nie udało się odrobić strat, przez co pierwszy set zakończył się porażką Polek 21:25.

Druga partia w wykonaniu naszych reprezentantek była już znacznie lepsza. Drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego nie pozwoliła tym razem odskoczyć rywalkom, a i same wyrobiły sobie znaczącą przewagę. W pewnym momencie prowadziły nawet 20:12. Takiej straty Niemki nie były w stanie odrobić, przez co Polki w drugiej partii zwyciężyły aż 25:15.

Kolejna partia nie poszła po myśli Polek. Niemki nie powtórzyły błędu z drugiego seta i później zaczęły osiągać przewagę nad naszymi siatkarkami. Trzecia partia zakończyła się ich zwycięstwem 25:19.

Czwarta odsłona przez dłuższy czas zapowiadała się na wyrównaną. Niemki po chwili odskoczyły, lecz Polki zdołały jeszcze dorównać rywalkom, co gwarantowało emocję pod koniec seta. Walka trwała do samego końca, czwarty set kończył się na przewagi. Polki w końcówce zagrały wprost fenomenalnie, wydzierając wygraną 28:26 i pozostając w grze o fotel lidera.

W tie-breaku trwała walka "na żyletki". Polki od początku wypracowały sobie dwupunktowe prowadzenie, które jednak z czasem stopniało. Kluczowa mogła się świetna postawa przy stanie 9:9. Najpierw kapitalnym serwisem błąd przeciwniczki wymusiła Marlena Kowalewska, a po chwili świetnym blokiem popisała się Martyna Łukasik. Niestety, przewaga stopniała po dwóch błędach Malwiny Smarzek.

Końcówka dostarczyła niebywałych emocji. W pewnym momencie Polki miały już dwie piłki meczowe, lecz Niemki się wybroniły i to one stały przed szansą na zwycięstwo. Polki po niebywałej walce wygrały 19:17 i zapewniły sobie pierwsze miejsce w grupie.

Wspaniały hart ducha Polek nagrodzony. Belgijki kolejnymi rywalkami

Nagrodą za wyszarpane zwycięstwo z Niemkami jest gra z reprezentacją Belgii w 1/8 finału mistrzostw świata. 14. drużyna niedawno zakończonej edycji Ligi Narodów w starciu o pierwszej miejsce w swojej grupie znacznie uległa faworyzowanym Włoszkom. Nie jest to jednak rywal, który odda Polkom mecz bez walki. Ich potencjał uwolnił się podczas trzeciego seta wtorkowej potyczki z Włoszkami, zakończonej przez Belgijki zwycięstwem 25:18. Porażka 1:3 stała się jednak faktem, przez co to Belgijki uplasowały się na drugiej pozycji w grupie B.

Belgijki jeszcze przed meczem z Włoszkami miały zapewniony awans do fazy pucharowej. Stało się to faktem po dwóch wyraźnych zwycięstwach 3:0 odniesionych w potyczkach przeciwko Kubie oraz Słowacji.

We wszystkich spotkaniach grupowych ze świetnej strony pokazała się liderka belgijskiej reprezentacji Britt Herbots. Przyjmująca drugi grupowy mecz ze Słowacją zakończyła z dorobkiem 21 punktów. Herbots była również filarem swojego zespołu podczas przegranego spotkania z Włoszkami, podczas którego zanotowała łącznie 15 "oczek".

Belgijki mogą liczyć również na swoją atakującą. W meczach z Kubą i Słowacją Pauline Martin zdobyła 10 punktów, natomiast podczas wtorkowego spotkania z Włoszkami była najlepszą punktującą w swojej reprezentacji. Po ostatniej piłce tej potyczki miała na koncie 16 punktów.

Mecz Polek z Belgijkami zostanie rozegrany 30 sierpnia. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

Piotr Małachowski: Mam nadzieję, że publiczność poniesie nasze siatkarki do zwycięstwa 3:0. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Reprezentacja Polski siatkarek podczas mistrzostw świata 2025 VolleyballWorld materiały prasowe

Alessia Orro, rozgrywająca reprezentacji Włoch VolleyballWorld materiały prasowe