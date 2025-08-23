Damian Gołąb, Interia Sport: Można powiedzieć, że pierwsze koty za płoty? Wygrałyście na inaugurację mistrzostw świata, ale w pierwszym secie meczu z Wietnamem było chyba trochę nerwów.

Magdalena Jurczyk, środkowa reprezentacji Polski: To prawda, bardzo słabo weszłyśmy w ten mecz i mimo wyniku, zwycięstwa 3:1, nie było to najlepsze spotkanie w naszym wykonaniu. Mówi się jednak, że zwycięzców się nie ocenia. Najważniejsze jest dla nas to zwycięstwo i gramy dalej.

Trzeba było się uspokoić? Co było kluczowe po pierwszym secie?

- Tak, trzeba było się uspokoić, bo pierwszy set był bardzo nerwowy. Kilka rzeczy nam nie wychodziło, w niektórych momentach nie do końca trzymałyśmy się taktyki. Kierunki naszych ataków nie były wybierane przez nas najlepiej. Cieszy, że potrafiłyśmy się uspokoić, utrzymać naszą przewagę w dwóch kolejnych setach na tyle, że wygrałyśmy.

Jak odnajdowałaś się w specyficznych warunkach w hali w Phuket? Pisk kibiców na trybunach był momentami olbrzymi.

- To prawda, był pisk. Ale na pewno grałyśmy już przy głośniejszym dopingu. Uważam, że było bardzo pozytywnie. Fanie z Tajlandii w większości nas wspierali, więc to nas dodatkowo motywowało, pomagało.

Wszystko w porządku po zderzeniu z Katarzyną Wenerską? Wyglądało to na dość mocne uderzenie.

- Było mocno. Śmiałyśmy się z Kasią, że karma do nas wróciła, bo ostatnimi czasy za dużo sobie żartowałyśmy (śmiech). Ale jest w porządku, to najważniejsze.

Co z meczu z Wietnamem wyciągniecie do kolejnych spotkań? Spotkanie z Kenią będzie w pewien sposób podobne, znowu zmierzycie się z dużo niżej notowanym rywalem.

- Po prostu nie będziemy się już skupiać na tym sobotnim spotkaniu. Przed nami kolejne wyzwania, ważniejsze mecze, nie ma co rozmyślać o spotkaniu z Wietnamem. Skończyłyśmy już ten mecz.

Oswoiłaś się już z zainteresowaniem, jakie wzbudzanie w Phuket? Kibice czekają na was nawet pod halą treningową.

- Pomogło mi to, że byłam w Tajlandii już rok temu na finałach Ligi Narodów w Bangkoku. Może przesadzę, ale tam było chyba z dziesięć razy więcej osób, bo tamta hala mieści naprawdę sporo kibiców. W porównaniu z Bangkokiem tutaj było spokojnie.

Rozmawiał w Phuket Damian Gołąb

Polska - Wietnam. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Magdalena Jurczyk Marcin Golba/Nur Photo AFP

Magdalena Jurczyk Foto Olimpik/NurPhoto AFP