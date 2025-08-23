Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nerwy, a potem taka reakcja polskich siatkarek. Podpora kadry ucina sprawę

Damian Gołąb

Damian Gołąb

- Trzeba było się uspokoić, bo pierwszy set był bardzo nerwowy. Kilka rzeczy nam nie wychodziło, w niektórych momentach nie do końca trzymałyśmy się taktyki. Ale nie będziemy się już skupiać na tym spotkaniu - komentuje wygraną 3:1 z Wietnamem Magdalena Jurczyk. Środkowa reprezentacji Polski siatkarek w rozmowie z Interia Sport opowiada też o groźnie wyglądającym zdarzeniu z trzeciego seta inauguracji mistrzostw świata w Tajlandii.

MŚ siatkarek. Magdalena Jurczyk (nr 95) nie owija w bawełnę po meczu Polska - Wietnam
MŚ siatkarek. Magdalena Jurczyk (nr 95) nie owija w bawełnę po meczu Polska - WietnamPAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl

Damian Gołąb, Interia Sport: Można powiedzieć, że pierwsze koty za płoty? Wygrałyście na inaugurację mistrzostw świata, ale w pierwszym secie meczu z Wietnamem było chyba trochę nerwów.

Magdalena Jurczyk, środkowa reprezentacji Polski: To prawda, bardzo słabo weszłyśmy w ten mecz i mimo wyniku, zwycięstwa 3:1, nie było to najlepsze spotkanie w naszym wykonaniu. Mówi się jednak, że zwycięzców się nie ocenia. Najważniejsze jest dla nas to zwycięstwo i gramy dalej.

Trzeba było się uspokoić? Co było kluczowe po pierwszym secie?

- Tak, trzeba było się uspokoić, bo pierwszy set był bardzo nerwowy. Kilka rzeczy nam nie wychodziło, w niektórych momentach nie do końca trzymałyśmy się taktyki. Kierunki naszych ataków nie były wybierane przez nas najlepiej. Cieszy, że potrafiłyśmy się uspokoić, utrzymać naszą przewagę w dwóch kolejnych setach na tyle, że wygrałyśmy.

    Magdalena Jurczyk o pechowym zderzeniu z koleżanką. "Chyba za dużo żartowałyśmy"

    Jak odnajdowałaś się w specyficznych warunkach w hali w Phuket? Pisk kibiców na trybunach był momentami olbrzymi.

    - To prawda, był pisk. Ale na pewno grałyśmy już przy głośniejszym dopingu. Uważam, że było bardzo pozytywnie. Fanie z Tajlandii w większości nas wspierali, więc to nas dodatkowo motywowało, pomagało.

    Wszystko w porządku po zderzeniu z Katarzyną Wenerską? Wyglądało to na dość mocne uderzenie.

    - Było mocno. Śmiałyśmy się z Kasią, że karma do nas wróciła, bo ostatnimi czasy za dużo sobie żartowałyśmy (śmiech). Ale jest w porządku, to najważniejsze.

    MŚ siatkarek. Nowe wyzwanie "Biało-Czerwonych", czas na mecz Polska - Kenia

    Co z meczu z Wietnamem wyciągniecie do kolejnych spotkań? Spotkanie z Kenią będzie w pewien sposób podobne, znowu zmierzycie się z dużo niżej notowanym rywalem.

    - Po prostu nie będziemy się już skupiać na tym sobotnim spotkaniu. Przed nami kolejne wyzwania, ważniejsze mecze, nie ma co rozmyślać o spotkaniu z Wietnamem. Skończyłyśmy już ten mecz.

    Oswoiłaś się już z zainteresowaniem, jakie wzbudzanie w Phuket? Kibice czekają na was nawet pod halą treningową.

    - Pomogło mi to, że byłam w Tajlandii już rok temu na finałach Ligi Narodów w Bangkoku. Może przesadzę, ale tam było chyba z dziesięć razy więcej osób, bo tamta hala mieści naprawdę sporo kibiców. W porównaniu z Bangkokiem tutaj było spokojnie.

    Rozmawiał w Phuket Damian Gołąb

    Polska - Wietnam. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Zawodniczka reprezentacji Polski w siatkówce w białoczerwonym stroju sportowym z numerem 95, stojąca na boisku podczas meczu, na tle rozmytej publiczności.
    Magdalena JurczykMarcin Golba/Nur PhotoAFP
    Siatkarka w białoczerwonym stroju z uniesioną pięścią stoi na środku boiska, wokół niej zawodniczki drużyny przeciwnej, niektóre siedzą na parkiecie, w tle widoczna siatka oraz rozmazana publiczność.
    Magdalena JurczykMarcin Golba/Nur PhotoAFP
    Magdalena Jurczyk
    Magdalena JurczykFoto Olimpik/NurPhotoAFP

