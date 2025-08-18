MŚ w siatkówce kobiet. Kiedy grają Polki? Gdzie oglądać mecze siatkarek? [TERMINARZ, TRANSMISJE]
Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2025 to najważniejsza impreza dla polskich siatkarek. Gospodarzem turnieju, który potrwa od 22 sierpnia do 7 września, jest Tajlandia. Kiedy mecze siatkarek na mistrzostwach świata? Gdzie oglądać transmisje TV i online live stream? Sprawdź terminarz MŚ siatkarek 2025. Wyniki na żywo i tekstowe relacje z mistrzostw w Interii Sport.
Reprezentacja Polski w siatkówce od 2009 roku czeka na medal wielkiego turnieju. Wówczas Biało-Czerwone wywalczyły brąz podczas mistrzostw Europy organizowanych w Polsce. Był to ostatni wielki sukces po dwóch tytułach mistrzyń Starego Kontynentu, które legendarna ekipa "Złotek" Andrzeja Niemczyka zdobyła w 2003 i 2005 roku.
Na medal mistrzostw świata nasza kobieca kadra czeka znacznie dużej, bo od 1962 roku i brązu drużyny Stanisława Poburki. Poza tym polskie siatkarki sięgnęły w 1956 roku po pierwszy brąz, a w 1952 po wicemistrzostwo świata, co pozostaje naszym największym sukcesem na tej imprezie. Teraz zawodniczki Stefano Lavariniego stoją przed szansą, by nawiązać do tamtych wyników.
Siatkówka. Mistrzostwa świata kobiet. Kiedy grają Polki? [TERMINARZ, HARMONOGRAM]
Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2025 zostaną rozegrane w dniach od 22 sierpnia do 7 września. Gospodarzem turnieju pierwszy raz w historii będzie Tajlandia, a mecze odbędą się w Bangkoku, Phukecie, Chiang Mai, Nakhon i Ratchasimie. Będzie to jubileuszowa, 20. edycja tych rozgrywek.
W rywalizacji wezmą udział 32 zespoły. Polki trafiły do grupy G z Niemcami, Kenią i Wietnamem. Reprezentacja Polski będzie zdecydowanym faworytem tej grupy, a tak prezentuje się terminarz jej spotkań grupowych:
- 23.08, godz. 15:30 Polska - Wietnam
- 25.08, godz. 15:30 Polska - Kenia
- 27.08. godz. 15:30 Polska - Niemcy
Można oczekiwać, że Polki do Tajlandii polecą po tak długo wyczekiwany medal. Podstawy do tego dają ich ostatnie wyniki. W dwóch poprzednich latach Biało-Czerwone pod wodzą Stefano Lavariniego zdobyły dwa brązowe krążki Ligi Narodów, zajęły piąte miejsce na ostatnich mistrzostwach świata (najlepsze od 2011 roku - red.), a na igrzyskach olimpijskich w Paryżu dotarły do ćwierćfinału, co jest najlepszym osiągnięciem od brązowego medalu z Meksyku, wywalczonego w 1968 roku.
Mecze 1/8 finału zaplanowano od 29 sierpnia do 1 września. Zwycięzcy tych spotkań zagrają następnie w ćwierćfinałach (3-4 września). Półfinały odbędą się 6 września, a dzień później 7 września rozegrane zostaną mecze o medale.
Mistrzostwa świata siatkarek. Gdzie oglądać mecze w TV i online live stream? [TRANSMISJE NA ŻYWO, WYNIKI, RELACJE]
Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2025 będzie można oglądać na kanałach Telewizji Polsat, a także w platformie streamingowej Polsat Box Go. Wyniki na żywo i tekstowe relacje z meczów Polek w serwisie Interia Sport.