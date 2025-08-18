MŚ w siatkówce kobiet. Kiedy grają Polki? Gdzie oglądać mecze siatkarek? [TERMINARZ, TRANSMISJE]

Reprezentacja Polski w siatkówce od 2009 roku czeka na medal wielkiego turnieju. Wówczas Biało-Czerwone wywalczyły brąz podczas mistrzostw Europy organizowanych w Polsce. Był to ostatni wielki sukces po dwóch tytułach mistrzyń Starego Kontynentu, które legendarna ekipa "Złotek" Andrzeja Niemczyka zdobyła w 2003 i 2005 roku.

Na medal mistrzostw świata nasza kobieca kadra czeka znacznie dużej, bo od 1962 roku i brązu drużyny Stanisława Poburki. Poza tym polskie siatkarki sięgnęły w 1956 roku po pierwszy brąz, a w 1952 po wicemistrzostwo świata, co pozostaje naszym największym sukcesem na tej imprezie. Teraz zawodniczki Stefano Lavariniego stoją przed szansą, by nawiązać do tamtych wyników.

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2025 zostaną rozegrane w dniach od 22 sierpnia do 7 września. Gospodarzem turnieju pierwszy raz w historii będzie Tajlandia, a mecze odbędą się w Bangkoku, Phukecie, Chiang Mai, Nakhon i Ratchasimie. Będzie to jubileuszowa, 20. edycja tych rozgrywek.

W rywalizacji wezmą udział 32 zespoły. Polki trafiły do grupy G z Niemcami, Kenią i Wietnamem. Reprezentacja Polski będzie zdecydowanym faworytem tej grupy, a tak prezentuje się terminarz jej spotkań grupowych:

23.08, godz. 15:30 Polska - Wietnam

25.08, godz. 15:30 Polska - Kenia

27.08. godz. 15:30 Polska - Niemcy

Można oczekiwać, że Polki do Tajlandii polecą po tak długo wyczekiwany medal. Podstawy do tego dają ich ostatnie wyniki. W dwóch poprzednich latach Biało-Czerwone pod wodzą Stefano Lavariniego zdobyły dwa brązowe krążki Ligi Narodów, zajęły piąte miejsce na ostatnich mistrzostwach świata (najlepsze od 2011 roku - red.), a na igrzyskach olimpijskich w Paryżu dotarły do ćwierćfinału, co jest najlepszym osiągnięciem od brązowego medalu z Meksyku, wywalczonego w 1968 roku.

Mecze 1/8 finału zaplanowano od 29 sierpnia do 1 września. Zwycięzcy tych spotkań zagrają następnie w ćwierćfinałach (3-4 września). Półfinały odbędą się 6 września, a dzień później 7 września rozegrane zostaną mecze o medale.

Mistrzostwa świata siatkarek. Gdzie oglądać mecze w TV i online live stream? [TRANSMISJE NA ŻYWO, WYNIKI, RELACJE]

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2025 będzie można oglądać na kanałach Telewizji Polsat, a także w platformie streamingowej Polsat Box Go. Wyniki na żywo i tekstowe relacje z meczów Polek w serwisie Interia Sport.

