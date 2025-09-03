Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mecz Polek, a mistrzyni wytoczyła ciężkie działa. Nie hamowała się, mocny atak

Łukasz Olszewski

Mistrzostwa świata siatkarek weszły w decydującą fazę. Większość ekip biorących udział w turnieju już pożegnała się z Tajlandią, a szczęśliwcy, którzy wywalczyli awans, mieli kilka dni na regenerację i przygotowanie się do kolejnych spotkań. Myriam Sylla, gwiazda reprezentacji Włoch postanowiła jednak skrytykować kalendarz imprezy i nie gryzła się w język.

Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Aleksandra Szczygłowska i Myriam Sylla
Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Aleksandra Szczygłowska i Myriam SyllaMarcin Golba/NurPhotoAFP

Pomimo tego, że mecze fazy grupowej mistrzostw świata nie poszły w pełni po myśli Stefano Lavariniego i jego zawodniczek, to ostatecznie biało-czerwonym udało się wyjść z pierwszego miejsca i trafić w 1/8 finału na Belgijki, które udało się pokonać dopiero po tie-breaku.

Pomiędzy fazą grupową a kolejnymi meczami, organizatorzy mistrzostw świata zaplanowali kilkudniową przerwę - podobnie jak po każdym kolejnym etapie rywalizacji w fazie play-off. Nie brakuje jednak zawodniczek, którym takie rozwiązanie się nie podoba. Zalicza się do nich Myriam Sylla, która w rozmowie z dziennikarzem nie hamowała się, oceniając format rozgrywek.

Starcie Polek z Włoszkami, a tu niespodziewany atak. Mistrzyni bez hamulców

Jeszcze przed spotkaniem z Polkami, gwiazda reprezentacji Włoch miała okazję opowiedzieć o swoich przemyśleniach podczas pobytu w Tajlandii. I nie miała zamiaru ukrywać, że czempionat w obecnej formie nie jest dla niej porywający.

US Open 2025: Iga Świątek zmierzy się z Anisimovą o półfinał! Sinner, Musetti i Anisimova w ćwierćfinałachAP© 2025 Associated Press

- To śmiertelnie nudne. Wolę grać w meczach, które są rozgrywane blisko siebie. Teraz wszystko dzieje się powoli. Byliśmy nieobecni na boisku przez jakiś czas... Nawyki się zmieniają. Jest, jak jest... - wypaliła wyraźnie niezadowolona w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport".

Co więcej, mistrzyni Europy, mistrzyni olimpijska i trzykrotna zdobywczyni złota Ligi Narodów uważa, że tak długie oczekiwanie na kolejne spotkanie nie sprzyja drużynie. Na pytanie o co, czy długo przed starciem z Polkami już zaczęła myśleć o rywalizacji z kadrą Lavariniego, błyskawicznie zaprzeczyła.

- Nie, to byłoby marnotrawstwo energii. W trakcie rozgrywek, kiedy tylko to możliwe, warto oszczędzać energię - dodała wymownie.

Po ćwierćfinałach, które rozgrywane są w dniach 3-4 września, półfinałowe spotkania zaplanowano na sobotę 6 września. W niedzielę z kolei odbędą się starcia o brąz i złoto.

