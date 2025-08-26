Damian Gołąb, Interia Sport: Po zwycięstwie z Kenią jesteście już pewne awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. Jak oceniasz to spotkanie?

Malwina Smarzek, atakująca reprezentacji Polski: Znowu było trochę nerwówki, chociaż myślę, że nie jakiejś bardzo dużej. Zaczęło się na pewno lepiej niż z Wietnamem, ale noga powinęła się nam w drugim secie, w dużo większej skali niż w poprzednim meczu. Przewaga Kenii była bardzo duża. Koniec końców liczą się jednak trzy punkty - i w tym meczu, i w poprzednim. Gdyby ktokolwiek nas pytał, oczywiście wolałybyśmy wygrać 3:0. Czy będziemy rozpamiętywać przegrany set? Na pewno nie. Wyciągniemy wnioski, teraz już pełne skupienie na Niemkach.

Sama skupiłaś się trochę w tej wypowiedzi na przegranym secie. Z czego wynikało to, co wydarzyło się w nim na boisku? Z dobrej postawy Kenijek, a może tego, że to wy nie utrzymałyście poziomu z pierwszej partii?

- Z jednego i z drugiego. Kenijki na pewno rozegrały dobrego seta. Bardzo chcę, byśmy nie traciły naszej pewności przez straconą partię. Idąc tym tokiem rozumowania, Japonia musiałaby być podłamana, wygrała z Ukrainą dopiero 3:2, nikt na pewno tego nie obstawiał. Jak wróciłyśmy do gry po przegranym secie? Byłyśmy przekonane, że to nie jest nasza siatkówka. Myślałam też, że Kenia nie może utrzymać tak wysokiego poziomu i tak małej liczby błędów. To jednak zespół bardzo fizyczny, który ma super atak, ale popełnia dużo błędów. Wiedziałam, że musimy być cierpliwe, trzymać się naszego systemu i gry. To super, że mamy pewność siebie i wiemy, że po takim secie wracamy do swojej gry. W meczu z Wietnamem zrobiłyśmy to samo.

Pewność siebie w takich momentach wypracowałyście w trakcie tego sezonu? Często zdarzało wam się tego lata, że początki meczów w waszym wykonaniu były chwiejne.

- Trener pokazał nam statystyki, ile pierwszych setów przegrałyśmy, żeby później wygrać mecz. Było ich całkiem sporo. Dzisiaj się postarałyśmy, nie przegrałyśmy pierwszego seta, ale to się odbiło w drugim (śmiech). Pewność siebie budujemy przez wyniki, przez to, jak pracujemy na treningach. Szczególnie ten ostatni okres był super, miałyśmy więcej czasu na treningi niż przed i w trakcie Ligi Narodów. Do tego doszedł czas w Japonii. To dodało nam jeszcze pewności siebie po medalu z Ligi Narodów.

Dla ciebie to było ważne wejście? Debiut w turnieju w meczu z Wietnamem był raczej symboliczny, tym razem zagrałaś dłużej. To ważne dla twojej pewności siebie?

- Jestem pewna siebie, bo wiem, jaka jest moja rola, że nie mam zbyt dużego marginesu błędu. Teraz mecz z Niemkami, o trochę innym kalibrze, bo pewnie wszyscy oczekujemy od Niemek dużo lepszego grania, niż miałyśmy przez te dwa mecze. Wiemy, że moja przestrzeń do błędu po wejściu na boisko jest bardzo mała. Tej podwójnej zmiany musiałam się nauczyć. Nie jest to łatwe, ale wymaga właśnie dużej pewności siebie, żeby od pierwszej piłki, po dwóch, trzech seta stania w kwadracie, być od razu gotowym mentalnie do gry. Najczęściej to nie są łatwe sytuacje, wchodzi się gdzieś pod koniec.

Tym razem zaczęłaś jednak czwartą partię na boisku.

- Tak, zaczęłam, to była super komfortowa sytuacja. Wcześniej też weszłyśmy na podwójną zmianę w trzecim secie, w którym wszystko było już na spokojnie, wynik wyprowadzony. To był bardzo komfortowy mecz pod tym względem, może pomijając drugi set, kiedy weszłyśmy w ciężkim momencie. Takie ciężkie momenty, dla mnie personalnie, na pewno jeszcze przyjdą. Cały czas się tego uczę: być jak najbardziej przydatną zespołowi, by jak najlepiej wykonywać tę podwójną zmianę.

