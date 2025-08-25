Magdalena Stysiak błysnęła, ale chce więcej. "To powinna być norma"

Damian Gołąb, Interia Sport: Jak samopoczucie po pierwszym meczu mistrzostw świata? Otwarcie turnieju zawsze chyba wiąże się z niepewnością, a to już za wami.

Magdalena Stysiak, atakująca reprezentacji Polski: Żaden zawodnik i żadna drużyna nie wie, czego oczekiwać w pierwszym meczu. I nie gra swojej siatkówki. Uważam jednak, że to wcale nie był taki zły mecz. Ok, rywalki nas zaskoczyły i wygrały seta, ale spójrzcie w statystyki, one wszystko wam pokażą.

W pierwszym secie popełniłyście pięć błędów, rywalki cztery, więc nie było tego zbyt dużo.

- Otóż to. Jeśli chodzi o błędy, to w pierwszym secie popełniłyśmy ich pięć, w drugim cztery, w trzecim trzy, w następnym dwa. Wszystkie zawodniczki powyżej 50 procent w ataku. Pierwszy set był zaskoczeniem, ale ważne, że mecz wygrany za trzy punkty. A pierwsze spotkanie zawsze rządzi się swoimi prawami.

Po tym pierwszym secie meczu z Wietnamem byłaś spokojna? Właśnie ze względu na to, o czym mówisz?

- Tak, myślę, że wszystkie byłyśmy spokojne. Wiedziałyśmy, że to my przegrałyśmy tego seta, a nie one go wygrały. I że jeżeli zaczniemy grać dobrą siatkówkę, nie ma mowy o innym wyniku niż nasze zwycięstwo.

Magdalena Stysiak krótko o swojej formie. "Jest dobrze, a zawsze może być lepiej"

W długim turnieju najwyższą formę łapie się już w pierwszym meczu? A może celuje się w ćwierćfinał, buduje dyspozycję w trakcie imprezy?

- Ważne są mecze w grupie, aby wspiąć się na wysoki poziom i go utrzymać. Jak mówię, pierwszy mecz wszędzie rządzi się swoimi prawami. Uważam, że u nas jest ok, a będzie coraz lepiej.

Faza grupowa to więc moment, by się napędzić? Tym bardziej przy takim formacie turnieju, gdy pierwsze rywalki są z trochę niższej półki?

- Na pewno, ale jak widzicie, nie ma co nikogo lekceważyć. Niby to drużyny z niższej półki, ale ja tak nie uważam. Tutaj nie ma już rywalek z dziką kartą, które zakwalifikowały się "za darmo". Wszystkie drużyny zasłużyły na awans na MŚ, wygrały trochę meczów, czasem turnieje. Musi być respekt dla każdego przeciwnika. To normalne, że od takiej czy innej drużyny się czegoś oczekuje, ale to jest siatkówka i wszystko może się zdarzyć. My chcemy tę grupę wygrać, wyjść z pierwszego miejsca. Takie są oczekiwania.

Pierwszy mecz zapisujesz sobie na plus? Zdobyłaś 28, według niektórych statystyk nawet 29 punktów. W pierwszej serii gier lepsza pod tym względem była tylko Isabelle Haak, ale ona rozegrała przeciwko Holandii pięć setów.

- Nie wiem. Na pewno fajnym plusem jest wygrane spotkanie. To był fajny mecz w moim wykonaniu, tylko że ja się tym nie zadowalam. Jest ok, ale to powinno być dla mnie normą. To nic specjalnego.

Przed startem sezonu reprezentacyjnego, ale też jeszcze przed finałami Ligi Narodów w Łodzi mówiłaś trochę o tym, że szukałaś rytmu po sezonie w klubie. W tej chwili to już ten stan, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak być powinno?

- Jest dobrze, a zawsze może być lepiej. Do tego dążę.

Magdalena Stysiak: Pierwszy set tego meczu będzie dla nas dobrą lekcją. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Gwiazda polskiej kadry przed Polska - Kenia. "Siła ataku będzie bardzo duża"

Kenijki to rywalki bardzo mocne fizycznie. Lubisz grać przeciwko takim zespołom?

- Grałam tylko raz w życiu, rok temu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tamten mecz fajnie się dla nas ułożył, było 3:0. To zespół fizyczny, który wyskoczy w górę i uderzy z całą siłą. Jak trafi w boisko, będzie dobrze, jak nie, to nie. Ta siła ataku będzie bardzo duża, na to musimy się przygotować.

Kiedy zapytałem trenera Kenii o zawodniczkę, na którą w polskiej drużynie trzeba najbardziej uważać, wskazał ciebie. I zapowiadał, że będą próbować zatrzymać cię na siatce.

- To siatkówka, więc to normalne, że rywale rozpiszą mnie bardzo dobrze. Wszystkie drużyny tak robią, my podobnie. Wszystkie jesteśmy rozpisane. Tylko potem przychodzi mecz i pytanie, kto sobie z tym poradzi. Czy zamkną mi prostą przy atakach z prawego? Na sto procent. Ja to już wiem.

Kenijki to stosunkowo nowy zespół, po igrzyskach było u nich dużo zmian, ale styl gry chyba pozostaje podobny?

- Wydaje mi się, że tak. Styl jest podobny, nadal to "siła razy ramię". To mniej techniczny zespół, bardziej fizyczny i siłowy.

Rozmawiał w Phuket Damian Gołąb

Magdalena Stysiak Marcin Golba/Nur Photo AFP

Magdalena Stysiak (z prawej) i Malwina Smarzek Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter

Magdalena Stysiak po raz drugi występuje w MŚ siatkarek VolleyballWorld materiał zewnętrzny