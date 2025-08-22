Ledwo zaczęły się mistrzostwa, już głośno o tej siatkarce. Uwagę przykuwa jedno

Dziś, tj. w piątek 22 sierpnia rozpoczęły się mistrzostwa świata siatkarek w Tajlandii. Czempionat potrwa do 7 września. W imprezie udział biorą 32 ekipy, w tym reprezentacja Polski pod wodzą Stefano Lavariniego.

Biało-czerwone trafiły do grupy G z Niemkami, Wietnamkami i Kenijkami. Polki będą faworytkami do zajęcia pierwszego miejsca po tym, jak po raz trzeci z rzędu zajęły miejsce na podium Ligi Narodów. W tym roku naszym siatkarkom przypadł brązowy medal. Jeżeli podopieczne Lavariniego wygrają swoją grupę, w 1/8 finału zmierzą się z którąś z ekip z grupy B. (Włochy, Belgia, Kuba, Słowacja). Wiele też wskazuje na to, że w przypadku awansu do ćwierćfinału Polki zagrają z Włoszkami, z którymi niecały miesiąc temu przegraliśmy w półfinale Ligi Narodów.

Polki szykują się do pierwszego meczu na MŚ w Tajlandii. Tymczasem debiut zaliczyła absolutna sensacja

Kiedy to reprezentantki Polski szykują się do meczu z Wietnamem, na innych parkietach już rozgrywane są pierwsze grupowe mecze. W jednym ze spotkań grupy C Francuzki zmierzyły się z Portorykankami.

Wydawało się, że Francuzki mają już wygraną w kieszeni. W pierwszym secie wygrały 25:22, a w drugim wygrały do 18. Jednak w trzecim to zawodniczki z Portoryko przejęły inicjatywę, w pewnym momencie uzyskując przewagę siedmiu punktów nad rywalkami. Ostatecznie kadra z Ameryki Środkowej zwyciężyła 25:21.

Nadzieja Portorykanek jednak szybko umarła. Już w czwartym secie Francuzki pokazały swoją moc i wygrały, jak się okazało, ostatnią partię do 14. W całym meczu wygrały 3:1.

Omawiane starcie zasługuje na większą uwagę, ze względu na występ jednej z zawodniczek. Mowa o Decelise Champión, reprezentantce Portoryko. Atakująca zadebiutowała dziś na parkiecie mistrzostw świata seniorek. Z miejsca stała się jedną z najmłodszych siatkarek w historii, które po raz pierwszy zameldowały się na boisku na tym poziomie. W momencie swojego debiutu Champión miała dokładnie 15 lat i 340 dni. Dopiero we wrześniu skończy 16 lat.

Decelise Champión urodziła się w 2009 roku. Legitymuje się obiecującymi warunkami fizycznymi. Jej wzrost wynosi aż 193 centymetry. Pamiętajmy, że wciąż jest w okresie dorastania. Zatem, w ciągu następnych lat może odnotować jeszcze lepszy wynik.

