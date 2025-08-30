Pięć setów z Niemkami, a teraz pięć setów z Belgią. Polskie siatkarki nie oszczędzają nerwów swoich, ale i kibiców. W meczu 1/8 finału mistrzostw świata w Bangkoku "Biało-Czerwone" ponownie musiały walczyć o zwycięstwo w tie-breaku. A to już była faza pucharowa, gdzie porażka oznaczała pożegnanie z turniejem.

Siatkówka kobiet. Mecz Polska - Belgia dał awans do ćwierćfinału. Wielkie emocje w Bangkoku

Polskie siatkarki po spotkaniu podkreślały, że czuły jego wagę. Kiedy pytamy po meczu Paulinę Damaske o emocje, jakie przeżywała na boisku, wskazuje właśnie na większą presję w porównaniu do poprzedniego spotkania.

- W meczu z Niemkami czułam większe emocje, dzisiaj była większa presja. To był mecz o być albo nie być, musiałyśmy się naprawdę skupić. To była walka o awans, presja była zupełnie inna. Nie chciałyśmy być tą drużyną, która jedzie dzisiaj do domu - podkreśla w rozmowie z Interia Sport reprezentantka Polski.

Damaske, mimo że jest w kadrze rezerwową, jest jednym z objawień tego sezonu. W sobotę po raz kolejny dała pozytywny impuls polskiej kadrze, pojawiając się na boisku w drugim secie. Potem trener Stefano Lavarini ściągnął ją z powrotem do kwadratu dla rezerwowych i na boisku znów pojawiła się Martyna Czyrniańska, ale na decydujące akcje tie-breaka Damaske wróciła na boisko.

Tym razem przyjmująca zdobyła osiem punktów dla polskiej drużyny. Kiedy trener w podobny sposób wprowadził ją na boisko w meczu z Niemcami, a po spotkaniu wyściskał w szale radości, Damaske przyznała, że "nosiło ją", by wejść na parkiet i pomóc koleżankom.

- Teraz też mnie nosiło, jak zeszłam z boiska. Cieszę się, że miałyśmy z "Czyrniątkiem" [Martyną Czyrniańską - przy. red.] okazję zagrać dzisiaj obie, wspierać się wzajemnie w teoretycznie słabszych momentach - zaznacza polska siatkarka.

Polskie rezerwowe znów pomogły. Paulina Damaske jedną z bohaterek

Damaske nie była jedyną zawodniczką z rezerwy, która wydatnie pomogła drużynie. Z dobrej strony pokazały się też Malwina Smarzek i Aleksandra Gryka, które również weszły na dłuższe zmiany.

Rezerwowe były potrzebne, bo spotkanie z Belgią ponownie było huśtawką nastrojów. Polki jeszcze żadnego meczu w MŚ w Tajlandii nie skończyły w trzech setach, w czterech spotkaniach rozegrały ich już 18.

- Trenujemy grę pod presją, robimy sobie dłuższe treningi - żartuje Damaske. Ale zaraz dodaje: - Wytrzymałyśmy w skupieniu w najważniejszym momencie, w tie-breaku. Cieszę się z wygranych i z tego, że jesteśmy dalej w turnieju.

Kolejnym przeciwnikiem "Biało-Czerwonych" w Bangkoku będą mistrzynie olimpijskie. Mecz Polska - Włochy zaplanowano na środę 3 września.

Z Bangkoku Damian Gołąb

