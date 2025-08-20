Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lavarini odstawił ją tuż przed mistrzostwami. W klubie zaskoczeni. "Dziwna decyzja"

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Alicja Grabka była powoływana na wszystkie turnieje eliminacyjne Ligi Narodów i zagrała też w finałach. Trener Stefano Lavarini nie znalazł jednak dla niej miejsca w kadrze na mistrzostwa świata. Zamiast rozgrywającej PGE Grot Budowlani Łódź w zespole narodowym jest wracająca po kontuzji Marlena Kowalewska. - Dla mnie to wielkie zaskoczenie i bardzo, bardzo dziwna decyzja - uważa Marcin Chudzik, prezes klubu.

Alocja Grabka ociera łzy szczęscia po odebraniu brązowego medlau Ligi Narodów
Alocja Grabka ociera łzy szczęscia po odebraniu brązowego medlau Ligi Narodów IMAGONewspix.pl

Po rezygnacji Joanny Wołosz z występów w kadrze po igrzyskach olimpijskich, zmieniła się hierarchia na pozycji rozgrywającej. Na sezon reprezentacyjny 2025 Trener Lavarini od nowa musiał wybrać rozgrywające. Na wszystkie turnieje eliminacyjne zabrał dwie te same zawodniczki - Katarzyną Wenerską i Alicję Grabkę. Zwykle pierwszą rozgrywającą była Wenerska. Zdarzały się jednak mecze, w których tę rolę pełniła Grabka. Jak choćby w zwycięskim meczu ze Stanami Zjednoczonymi.

    Kandydatką do kadry była też Marlena Kowalewska, która w ubiegłym roku była powoływana na turnieje Ligi Narodów. W maju doznała jednak kontuzji, przeszła zabieg i czekała ją operacja. Dlatego wydawało się, że na mistrzostwa świata pojedzie duet Wenerska - Grabka.

    Wejście Grabki w meczu z Chinami

    Zwłaszcza że 27-letnia siatkarka pokazała się nie tylko w turniejach eliminacyjnych Ligi Narodów. W finałach w Łodzi jej wejście na boisku w czwartym secie ćwierćfinału odmieniło losy meczu. Polki przegrywały 1:2 z Chinkami. Grabka dała świetną zmianę, a w piątym secie Lavarini postawił na nią od początku. W efekcie biało-czerwone wygrały 3:2, a Ligę Narodów zakończyły z brązowymi medalami.

    W kadrze na mistrzostwa świata w Tajlandii znalazła się jednak Kowalewska, która wróciła do zdrowia i zdążyła wstąpić w towarzyskim spotkaniu z Ukrainą, w którym była zmienniczką Wenerskiej. - Dla mnie to duże zaskoczenie, bo była jedną z tych zawodniczek, które przeważyły mecz z Chinkami i dzięki temu zespół mógł zdobyć brązowym medal Ligi Narodów. Już w lidze rozegrała najlepszy sezon w karierze, potem w reprezentacji dała z siebie wszystko i nagle przegrała rywalizację z zawodniczką, która wróciła po kontuzji - podkreśla prezes Chudzik.

    – To bardzo, bardzo dziwna decyzja trenera. Mam nadzieję, że ma jakąś koncepcję i z tym składem przywiezie medal mistrzostw świata.
    Macin Chudzik, prezes Budowlanych

    Siatkarki Budowlanych we wtorek rozpoczęły przygotowania do ligi. Grabki na razie nie ma z nimi, bo dostała jeszcze tydzień wolnego. Z kuluarowych rozmów wynika, ze mocno przeżyła brak powołania. - Od soboty wznowi treningi i dla zespołu to może lepiej. Zgra się z dziewczynami, a jeśli chodzi o rozgrywającą, to dosyć istotne. Na pewno to przeżywa i dla niej jest to komfortowa sytuacja - dodaje prezes PGE Grot Budowlani.

      Koleżanką klubową Grabki, a także reprezentantką Polski, jest Joanna Pacak. Ją z kadry w tym sezonie akurat wyeliminowały problemy zdrowotne. - Każda z dziewczyn marzy o tym, żeby znaleźć się w szeregach reprezentacji. Tam była zażarta rywalizacja na pozycji rozgrywającej i wszystko mogło się wydarzyć. Nie mnie komentować wybory trenera Lavariniego. Myślę, że zrobił najlepiej jak mógł dla drużyny. Ala spędzi z nami więcej czasu i na pewno wesprzemy ją na duchu. Jakoś może przetrawi tę decyzję z nami - twierdzi Pacak.

