Lavarini odstawił ją tuż przed mistrzostwami. W klubie zaskoczeni. "Dziwna decyzja"

Po rezygnacji Joanny Wołosz z występów w kadrze po igrzyskach olimpijskich, zmieniła się hierarchia na pozycji rozgrywającej. Na sezon reprezentacyjny 2025 Trener Lavarini od nowa musiał wybrać rozgrywające. Na wszystkie turnieje eliminacyjne zabrał dwie te same zawodniczki - Katarzyną Wenerską i Alicję Grabkę. Zwykle pierwszą rozgrywającą była Wenerska. Zdarzały się jednak mecze, w których tę rolę pełniła Grabka. Jak choćby w zwycięskim meczu ze Stanami Zjednoczonymi.

Kandydatką do kadry była też Marlena Kowalewska, która w ubiegłym roku była powoływana na turnieje Ligi Narodów. W maju doznała jednak kontuzji, przeszła zabieg i czekała ją operacja. Dlatego wydawało się, że na mistrzostwa świata pojedzie duet Wenerska - Grabka.

Wejście Grabki w meczu z Chinami

Zwłaszcza że 27-letnia siatkarka pokazała się nie tylko w turniejach eliminacyjnych Ligi Narodów. W finałach w Łodzi jej wejście na boisku w czwartym secie ćwierćfinału odmieniło losy meczu. Polki przegrywały 1:2 z Chinkami. Grabka dała świetną zmianę, a w piątym secie Lavarini postawił na nią od początku. W efekcie biało-czerwone wygrały 3:2, a Ligę Narodów zakończyły z brązowymi medalami.

W kadrze na mistrzostwa świata w Tajlandii znalazła się jednak Kowalewska, która wróciła do zdrowia i zdążyła wstąpić w towarzyskim spotkaniu z Ukrainą, w którym była zmienniczką Wenerskiej. - Dla mnie to duże zaskoczenie, bo była jedną z tych zawodniczek, które przeważyły mecz z Chinkami i dzięki temu zespół mógł zdobyć brązowym medal Ligi Narodów. Już w lidze rozegrała najlepszy sezon w karierze, potem w reprezentacji dała z siebie wszystko i nagle przegrała rywalizację z zawodniczką, która wróciła po kontuzji - podkreśla prezes Chudzik.

– To bardzo, bardzo dziwna decyzja trenera. Mam nadzieję, że ma jakąś koncepcję i z tym składem przywiezie medal mistrzostw świata.

Siatkarki Budowlanych we wtorek rozpoczęły przygotowania do ligi. Grabki na razie nie ma z nimi, bo dostała jeszcze tydzień wolnego. Z kuluarowych rozmów wynika, ze mocno przeżyła brak powołania. - Od soboty wznowi treningi i dla zespołu to może lepiej. Zgra się z dziewczynami, a jeśli chodzi o rozgrywającą, to dosyć istotne. Na pewno to przeżywa i dla niej jest to komfortowa sytuacja - dodaje prezes PGE Grot Budowlani.

Koleżanką klubową Grabki, a także reprezentantką Polski, jest Joanna Pacak. Ją z kadry w tym sezonie akurat wyeliminowały problemy zdrowotne. - Każda z dziewczyn marzy o tym, żeby znaleźć się w szeregach reprezentacji. Tam była zażarta rywalizacja na pozycji rozgrywającej i wszystko mogło się wydarzyć. Nie mnie komentować wybory trenera Lavariniego. Myślę, że zrobił najlepiej jak mógł dla drużyny. Ala spędzi z nami więcej czasu i na pewno wesprzemy ją na duchu. Jakoś może przetrawi tę decyzję z nami - twierdzi Pacak.

