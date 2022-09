Koszmarny set polskich siatkarek. Później postawiły się rywalkom

Turczynki to rywalki z podobnej półki, co Włoszki i Serbki, z którymi polskie siatkarki przegrały dwa pierwsze mecze w Neapolu - oba 1:3. I choć Turcja dwie wspomniane drużyny pokonała i kończy turniej na pierwszym miejscu, nawet to nie tłumaczy tak słabej postawy “biało-czerwonych" w pierwszym secie.