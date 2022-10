Komentator Polsatu wpadł w szał radości. Niebywałe słowa padły na wizji!

Polskie siatkarki sprawiły miłą niespodziankę, pokonując faworyzowaną drużynę USA 3:0 na mistrzostwach świata w siatkówce 2022 . Po spotkaniu były w euforii. Podobnie zresztą jak trener, Stefano Lavarini , który nie krył ogromnego entuzjazmu. "Możemy sprawić, że trener zawsze będzie tak reagował częściej, musimy tylko grać kolejne spotkania tak jak dzisiaj. To spowoduje, że uśmiech zagości nie tylko na jego, ale także na naszych twarzach" - komentowała wybuch radości szkoleniowca Kamila Witkowska w rozmowie z TVP.

MŚ siatkarek 2022. Marek Magiera oszalał z radości. Ależ słowa padły na antenie Polsatu Sport!

Kibice pełni zachwytu i dobrej energii świętowali zwycięstwo Polek. Ci, którzy śledzili spotkanie na antenie Polsatu Sport, mogli usłyszeć również dość zaskakujący komentarz. "Wygrywamy z mistrzyniami olimpijskimi! Coś niewiarygodnego stało się dzisiaj! To cudowne uczucie! Jest takie jedno słowo na 'K', które kibice często wypowiadają po wygranych meczach naszych drużyn " - rozpoczął Marek Magiera.

Później doprecyzował, co miał na myśli.

I mimo że nie ma 23:00, ja odważę się je powiedzieć: Kochamy Was, nasze dziewczyny

Na tym wcale nie poprzestał. W swoim najświeższym wpisie na Twitterze znów nawiązał do triumfu reprezentantek Polski. "Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny i to jest prawda, to jest fakt" - zacytował słowa hitu Andrzeja Rosiewicza, a obok dodał emotikonę piłki siatkowej. Całość uzupełnił zdjęciem... szklanek wypełnionych sokami.