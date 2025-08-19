Kolejne kontrowersje wokół rywalek Polek. Ich największa gwiazda nagle zrezygnowała

Reprezentacja Polski siatkarek w dobrych nastrojach rozpocznie mistrzostwa świata w Tajlandii. Podopieczne Stefano Lavariniego sięgnęły po brązowy medal Ligi Narodów, pokonując w decydującym meczu 3:1 reprezentację Japonii. I to właśnie w kierunku tej drużyny poszły dalsze plany przygotowań na mundial.

Polki od kilku dni przebywają w Japonii, gdzie aklimatyzują się do innych warunków klimatycznych oraz strefy czasowej. Jak się okazuje, nasze siatkarki w tym czasie aż dwukrotnie zmierzyły się w sparingach z Japonkami. Oba spotkania zakończyły się porażkami 1:3 Polek.

Polskie siatkarki start na mistrzostwach świata rozpoczną w sobotę. Od godziny 15:30 ich rywalkami będzie reprezentacja Wietnamu, która awans do turnieju finałowego wywalczyła po zajęciu czwartego miejsca w mistrzostwach Azji w 2023 roku. Gdyby nie fakt, że po złoto sięgnęła Tajlandia, która jest gospodarzem mistrzostw świata, to Wietnamek na turnieju zapewne by nie było. To wszystko wskazuje jasno, że w bezpośrednim starciu to Polki będą zdecydowanymi faworytkami, a wszelki inny rezultat niż przekonywujące zwycięstwo 3:0 można by rozpatrywać w kategoriach niespodzianki.

Rywalki Polek potężnie osłabione. W tle tli się skandal związany z testami płci

Wietnamki podczas nadchodzącego turnieju będą musiały poradzić sobie bez swojej największej gwiazdy. Wietnamska federacja we wtorek poinformowała, że Nguyen Thi Bich Tuyen z "powodów osobistych" nie weźmie udziału w mistrzostwach świata. Jest to spore osłabienie dla drużyny notowanej na 22. pozycji w rankingu FIVB.

Ten ruch zawodniczki wywołuje jednak spore kontrowersje, zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę wcześniejsze zarzuty skierowane w jej stronę. Bich Tuyen przez lata była uważana za największą nadzieję wietnamskiej siatkówki. W momencie, gdy jej talent eksplodował, w przestrzeni medialnej zaczęto otwarcie kwestionować płeć zawodniczki.

Zwracano uwagę m.in. na "męską twarz i sylwetkę", a także krótko ścięte włosy. Jej słowa o kontrowersjach związanych z płcią przywołał portal "vnexpress.net". - Po prostu wyrażam siebie i staram się jak najlepiej grać na boisku - stwierdziła 25-latka.

Temat powrócił przy okazji niedawnych mistrzostw świata do lat 21, które dla reprezentacji Wietnamu zakończyły się ogromnym skandalem. Podczas turnieju dwie zawodniczki zostały poddane testom płci, efektem czego były walkowery w czterech spotkaniach, w których obie zawodniczki wystąpiły, co w praktyce zakończyło udział Wietnamek w turnieju.

W obliczu tej sytuacji prezes Tajlandzkiej Federacji Siatkówki zaproponował FIVB, by podobne testy odbyły się również na zbliżającym się turnieju seniorek. Somporn Usibangiang wprost wskazał, by takie testy przeszła Nguyen Thi Bich Tuyen. Wielu komentatorów bezzwłocznie połączyło oba fakty, doszukując się właśnie w tym przyczyn rezygnacji z gry gwiazdy kadry Wietnamu. Federacja siatkarska tego kraju nie odniosła się szerzej do przyczyn takiego stanu rzeczy i ograniczyła się do uszanowania decyzji zawodniczki.

