Kolejne bolesna lekcja siatkówki dla drużyny Vitala Heynena

Komplet punktów celem

Poprzeczka wędrowała coraz wyżej, bo w czwartym meczu grały z Niemkami, które też już były pewne wyjścia z grupy. A chodzi przecież o to, by do drugiej fazy rozgrywek przejść z jak największą liczbą zwycięstw, a najlepiej z kompletem. Zaliczane są bowiem punkty wywalczone z innymi drużynami, które awansowały. To ułatwia drogę do ćwierćfinału.