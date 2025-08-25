Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kiedy mecz polskich siatkarek? O której grają z Kenią? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarek w drugim meczu na mistrzostwach świata zmierzy się z Kenią. Biało-Czerwone po pewnym zwycięstwie w pierwszym spotkaniu, znów są murowanymi kandydatkami do wygranej. O której grają siatkarki? Gdzie oglądać mecz Polska - Kenia. Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Polskie siatkarki podczas mistrzostw świata 2025
Polskie siatkarki podczas mistrzostw świata 2025Marcin GolbaAFP

Mecz Polska - Kenia na mistrzostwach świata siatkarek zostanie rozegrany w poniedziałek 25 sierpnia o godzinie 15:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu i Polsatu Sport 1. Dostępny będzie również stream online na platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Wietnam. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Mistrzostwa świata siatkarek. Polska - Kenia. Gdzie i o której oglądać siatkówkę? [TRANSMISJA, STREAM]

Polskie siatkarki dobrze rozpoczęły mistrzostwa świata w Tajlandii. Biało-Czerwone wywiązały się z roli faworytek i pokonały Wietnamki, choć 3:1, co należy uznać za niemałą niespodziankę. Teraz ich rywalkami będzie reprezentacja Kenii.

Kenijki w pierwszym meczu zagrały z Niemkami i zgodnie z przewidywaniami uległy naszym zachodnim sąsiadkom 0:3. Polska z Kenią grała jak do tej pory czterokrotnie. Po raz ostatnim w zeszłym roku na igrzyskach olimpijskich, kiedy Biało-Czerwony w fazie grupowej wygrały 3:0. Rzecz jasna łączny bilans jest na korzyść naszych siatkarek, który czterokrotnie pokonywały rywalki z Afryki i tylko raz w 2006 roku na mistrzostwach świata właśnie pozwoliły Kenijkom ugrać seta.

Mecz Polska - Kenia na mistrzostwach świata siatkarek zostanie rozegrany w poniedziałek 25 sierpnia o godzinie 15:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu i Polsatu Sport 1.

Zobacz również:

Mecz Polska - Kenia może zapewnić "Biało-Czerwonym" grę w fazie pucharowej mistrzostw świata
MŚ siatkarek

Polskie siatkarki przed wielką szansą. To może się rozstrzygnąć już dziś

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Siatkarka w stroju meczowym trzyma piłkę i rozmawia z trenerem drużyny narodowej, oboje skupieni na strategii gry; w tle widoczne osoby związane z zespołem.
Stefano Lavarini i Katarzyna Wenerska Andrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Siatkarki w czerwono-białych strojach podczas meczu celebrują zdobyty punkt, emocjonalnie reagując na boisku, w tle rozmyty tłum kibiców.
Polskie siatkarki rozpoczynają MŚMarcin GolbaAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja