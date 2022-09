Katastrofa przed startem MŚ. “Siatkarki nie mogły opuścić domów”

Małgorzata Glinka-Mogentale dla Interii: To nie jest łatwa grupa. Wideo

Portorykańskie siatkarki odcięte od świata. "Nie mogły opuścić domów"

Katastrofa nawiedziła kraj tuż przed siatkarskimi mistrzostwami świata, w których wystąpią portorykańskie zawodniczki. Paraliż kraju również im znacznie utrudnił ostatnie dni przed wylotem do Holandii, gdzie reprezentacja będzie rywalizować w fazie grupowej.

Jak poinformowała portorykańska federacja, żywioł odciął od świata pięć siatkarek. Nie zdołały dotrzeć na lotnisko w poniedziałek, gdy reszta kadry odleciała do Europy. Komunikat federacji głosi, że “siatkarki nie były w stanie opuścić domów". Chodzi o Raymariely Santos, Dianę Reyes, Neirę Ortiz, Paolę Rojas i Albę Hernandez .

Ich przylot do Holandii mocno się opóźni. Opuściły wyspę dopiero w czwartek. Do Europy dotrą dzisiaj, z międzylądowaniem w Filadelfii. Dołączą więc do drużyny tuż przed inauguracyjnym meczem turnieju - Portorykanki już jutro o godz. 14 spotkają się z Belgijkami.