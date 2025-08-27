Kapitalne wieści po wygranej Polek z Niemkami. Lepiej być nie mogło
Po wygranych z Wietnamem i Kenią siatkarska reprezentacja Polski kobiet w ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw świata zmierzyła się z Niemcami. Po porażce w pierwszym secie nasze zawodniczki podniosły się w drugiej partii, po czym doprowadziły do tie-breaka i odniosły zwycięstwo w epickim stylu. Oznacza to, że w 1/8 finału uniknęliśmy starcia z Włochami.
Pod koniec sierpnia polskie siatkarki rozpoczęły rywalizację na mistrzostwach świata w Tajlandii. W pierwszym spotkaniu "Biało-Czerwone" rozprawiły się z Wietnamkami, które zdołały ugrać jednego seta, co i tak było już sporym osiągnięciem.
Niemal identyczny scenariusz miał miejsce w starciu z Kenią. Zwycięstwo 3:0 wydawało się być formalnością, jednak rywalki również stać było na jedną wygraną partię. Mimo to na koncie naszych zawodniczek po dwóch spotkaniach widniał komplet punktów i bilans 6:2.
Polki wygrały z Niemkami. Szykuje się bój o ćwierćfinał
Żadnego seta w meczach z Wietnamem i Kenią nie straciły reprezentantki Niemiec, które do środowego spotkania z Polską przystępowały jako liderki grupy G. Starcie rozpoczęło się o godz. 15:30. W pierwszej partii to zawodniczki z kraju naszych zachodnich sąsiadów były o wiele skuteczniejsze - szczególnie w samej końcówce. Przy stanie 21:22 z perspektywy "Biało-Czerwonych" rywalki zgarnęły cztery następne oczka i objęły prowadzenie.
Po przerwie Polki wyraźnie się otrząsnęły. Tym razem to podopieczne Stefano Lavariniego były stroną dominującą. Na samym początku seta wypracowały sobie prowadzenie, które powiększały wraz z upływem czasu. Ostatecznie Niemki zdołały urwać tylko 15 punktów. Niestety w trzeciej odsłonie przeciwniczki triumfowały 25:19. Jedyną deską ratunku dla naszych reprezentantek było doprowadzenie do tie-breaka. I tak też się stało. W nim byliśmy świadkami kosmicznych emocji.
Oto tabela grupy G po wszystkich meczach tej fazy MŚ:
- Polska 8 pkt, bilans 9:4
- Niemcy 7 pkt, bilans 8:3
- Kenia 3 pkt, bilans 4:6
- Wietnam 0 pkt, bilans 1:9
Oznacza to, że w 1/8 finału reprezentacja Polski zmierzy się z Belgią, natomiast Niemki zagrają z Włochami. W przypadku porażki z Niemcami nasze siatkarki musiałby mierzyć się z mistrzyniami olimpijskimi i Ligi Narodów z tego sezonu już na tym etapie turnieju. Ale tak się nie stanie. Zapraszamy do śledzenia meczów z udziałem naszej kadry do Interii Sport.