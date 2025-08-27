Już raz pomogła rozbić Niemki. Teraz polska siatkarka stawia sprawę jasno

Damian Gołąb, Interia Sport: Zapoznałyście się już z halą, z warunkami w Tajlandii, macie pewny awans do 1/8 finału MŚ. Do meczu z Niemkami podejdziecie ze spokojniejszą głową?

Martyna Czyrniańska, przyjmująca reprezentacji Polski: Awans z grupy nie był naszym docelowym wynikiem, nie zadowala nas to. Chcemy wygrać z Niemkami. Nie będziemy podchodzić do tego meczu spokojnie, tylko musimy podejść z agresją, z naszą grą, której momentami w tym turnieju trochę brakuje. Ale mam nadzieję, że będziemy mieć mecz z Niemkami pod kontrolą, zagramy cały czas w stu procentach skupione.

Tego skupienia brakowało w dwóch pierwszych spotkaniach ze słabszymi przeciwnikami?

- Wbrew pozorom mecze z takimi drużynami są trudniejsze, bo skupienie odgrywa kluczową rolę. Kiedy wiesz, że jesteś faworytem i myślisz o tym, by wygrać 3:0, skupienie czasami ucieka i niestety przeciwniczki w dwóch ostatnich meczach to wykorzystały.

Po takich trochę egzotycznych siatkarsko zespołach czasami nie wiadomo, czego się spodziewać?

- Zdecydowanie tak. Mimo że przygotowywałyśmy się taktycznie, rywalki potrafiły zaskoczyć. Momentami chyba same zaskakiwały siebie i to, że potrafiły wyciągnąć piłkę, odbić ją, a to łokciem, a to barkiem, też nas to zaskoczyło. I denerwowało, że nie potrafiłyśmy tych piłek skończyć w pierwszych akcjach.

Jesteś zadowolona z tego, co pokazałaś dotąd w Tajlandii?

- Nie wiem, nie odkryłam jeszcze chyba stanu 100-procentowego zadowolenia.

Wiem, że mogę grać lepiej. Mecz z Kenią do tych lepszych nie należał. Mogę dać więcej tej drużynie i mam nadzieję, że w kolejnych meczach to zrobię.

Ale chyba w polu zagrywki odnalazłaś się dobrze. Z Kenią zdobyłaś tym elementem sześć punktów.

- Tak, zagrywka jak na razie mi "siedzi", nie popełniam dużo błędów, trochę tych asów jest. Cieszę się z tego, ale wiem, że w innych elementach mam dużo do poprawy.

Drużyna z Niemiec trochę zmieniła się w porównaniu z Ligą Narodów, ale znacie się z tymi zawodniczkami bardzo dobrze. Czy jest szansa jakoś się zaskoczyć, czy może ten mecz rozegra się na zupełnie innym poziomie?

- To będzie spotkanie, w którym wiemy, czego możemy się spodziewać - bardziej niż w poprzednich. Grałyśmy z tymi zawodniczkami parę razy. To inny zespół, kiedy grałyśmy z nimi w Serbii w Lidze Narodów, kilku zawodniczek jeszcze nie było. Nie ma się co sugerować tym, że wygrałyśmy już z nimi w tym sezonie 3:0. Zaczynamy od 0:0, musimy grać swoje i nie denerwować się tym, że rywalki nam coś podbiją, zablokują. To bardzo dobry zespół, nie będzie łatwo, ale mam nadzieję, że zakończymy ten mecz z uśmiechem na twarzy.

Jakie są mocne, a jakie słabe punkty Niemek?

- Ich dobra strona to na pewno balans, bo i środkowe, i skrzydłowe dostają dużo piłek. Siatka jest szeroka. O słabszych elementach trudno mówić. Uważam, że to jest dość kompletny zespół. Może nie ma go w czołowej trójce na świecie, ale gra w bardzo zbilansowany sposób. Na pewno trzeba będzie je przycisnąć swoją najlepszą grą.

Mówiłaś sporo o waszej koncentracji. A jeśli chodzi o siatkarskie elementy, gdzie macie największe rezerwy?

- W ataku i bloku. Właśnie w ataku nie potrafiłyśmy grać cierpliwie, popełniałyśmy błędy, rywalki podbijały nasze ataki. I przez to się nakręcałyśmy: "czemu one nas podbijają?". Mamy dużo więcej do pokazania. Czy to ja, czy Magda Stysiak - myślę, że po meczu z Kenią też chciałaby pokazać dużo więcej. Na pewno w bloku, bo wiemy, że mamy wspaniały. Ok, w pierwszym meczu Magda parę zapisała ich sobie w CV, ale mamy tu duży potencjał. Możemy dużo popracować w bloku i pokazać się z dobrej strony.

Wiele razy w ostatnich latach grałyście z Niemkami. Jakie są twoje wspomnienia z tych meczów? Któryś szczególnie utkwił ci w pamięci?

- Dobrze pamiętam kwalifikacje olimpijskie i wygrany z nimi tie-break. To był ciężki i bardzo długi mecz. Dobrze go wspominam, bo dobrze się pokazałam. Niemki to jednak zespół walczący do samego końca, nie możemy odpuścić, bo to wykorzystają. Jeżeli będziemy prowadzić, to jeszcze nic nie znaczy, bo one, jako "underdog", dochodząc do bliskiego wyniku, potrafią przycisnąć, nie poddają się. Nasze skupienie i cierpliwość będą bardzo ważne.

Rozmawiał w Phuket Damian Gołąb

