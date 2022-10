Joanna Wołosz: Byłyśmy w bagnie, na kolanach, ale z tego wyszłyśmy

Ten mecz to był siatkarski horror ze szczęśliwym zakończeniem dla Polek. Najpierw prowadziły 1-0, potem przegrywały 1-2, by odwrócić losy meczu i wygrać 3-2. Bez tego zwycięstwa szanse na wyjście z grupy byłyby minimalne.

Wołosz: Czasem trzeba się pobrudzić

Niewiele brakowało, by Polki przegrały. Przy wyniku 1-2 wygrana w czwartym secie wisiała na włosku. - To chyba był pierwszy tak słaby mecz w tym turnieju. Ze sztabem śmiałyśmy się, że portki miałyśmy pełne. Miałyśmy przetarci w poprzednich spotkaniach, że trzeba być cierpliwym w atakowaniu, a to rywalki pokazały jak bronić. Nie skończyłyśmy jednej, drugiej, trzeciej piłki i zaczęłyśmy wariować. Same siebie zablokowałyśmy - przyznaje Wołosz.