Jeśli przejść do historii, to dziś. Polskie siatkarki walczą o marzenia

O ile sukcesy polskich siatkarzy w mistrzostwach świata oglądamy na naszych oczach - od 2006 r. stawali na podium tej imprezy już cztery razy - o tyle o medalach MŚ kobiecej reprezentacji większość kibiców co najwyżej czytała w książkach lub w sieci. Ostatni z trzech krążków, brązowy, kobieca reprezentacja zdobyła w 1962 r. Turniej był rozgrywany w ZSRR, czyli państwie, które od lat nie istnieje. Parę zawodniczek tamtej drużyny kolejnego medalu mistrzostw świata nie dożyło. Kilka szacownych medalistek ma już ponad lub niemal 90 lat.

Siatkarki prowadzone przez Stefano Lavariniego mają szansę napisać nową historię. By tak się jednak stało, muszą pokonać Włoszki. Tej drużyny przed 63 laty na mistrzostwach świata w ogóle nie było, ale dziś jest na świecie numerem jeden. Nie przegrała od 33 spotkań, od czerwca ubiegłego roku. Ta seria wyniosła ją na szczyt igrzysk olimpijskich w Paryżu i dwa razy dała złoto Ligi Narodów - w tym tego lata w Łodzi.

Polska - Włochy w ćwierćfinale MŚ siatkarek. Rywalki niepokonane od 33 spotkań

Po drodze do tego sukcesu Włoszki ograły Polki w półfinale w Atlas Arenie. Tamto spotkanie rozpoczęło się dla "Biało-Czerwonych" znakomicie, od stanu 4:0 w pierwszym secie, ale skończyło bolesną porażką 0:3. Ostatnia partia to było już bezlitosne punktowanie polskiej drużyny przez rywalki i przegrana 14:25. Mimo że łódzki obiekt wypełnił się kibicami, momentami zalegała w nim wówczas cisza.

- Czy jesteśmy teraz krok dalej niż wtedy? Mentalnie tak, psychicznie na pewno. Myślę, że siatkarsko też czujemy się lepiej - przekonuje jednak przed dzisiejszym meczem Magdalena Stysiak, atakująca polskiej kadry.

Do tamtego spotkania nie za bardzo chce wracać Lavarini. Z kolei środkowa drużyny Aleksandra Gryka podkreśla, że głosy odbierające Polsce szanse przed meczem z Włoszkami są wręcz irytujące. Od stawiania rywalek w roli faworytek trudno jednak uciec. Nie tylko są od dawna niepokonane, ale i w Tajlandii wszystko im jak dotąd wychodziło. Z Belgią i Niemcami, które Polki pokonały dopiero po tie-breakach, przegrały łącznie tylko seta. Wcześniej bez problemów rozbiły Słowację i Kubę.

- Chciałabym, by nasz mecz z Polską wyglądał tak, jak w Łodzi. Ale każdy mecz jest inny, nawet jeśli grasz z tym samym zespołem. Tym bardziej, że jest pokusa, by go zlekceważyć. My nie jesteśmy takim zespołem, ale to może się zdarzyć. Musimy być skupione na grze i od razu wskoczyć na nasz odpowiedni poziom. Jest w nas bardzo dużo pokory, nie patrzymy na to, co już zrobiłyśmy, ale na to, co możemy osiągnąć - opisuje w rozmowie z Interia Sport Anna Danesi, kapitan reprezentacji Włoch.

Polskie siatkarki muszą znaleźć odwagę. Tylko wtedy są szanse na sukces

Siatkarki obu drużyn są w Tajlandii uwielbiane i mają tu mnóstwo kibiców. Pod halą Hua Mak w Bangkoku można kupić specjalne akcesoria do kibicowania z twarzami zawodniczek, polskich i włoskich jest tam mnóstwo. Trudno więc powiedzieć, kto będzie mieć przewagę na trybunach.

Jeśli jednak Polki mają mieć szansę w meczu z Włoszkami, muszą zagrać perfekcyjnie. Lepiej niż do tej pory, bo choć ćwierćfinał, który przed startem turnieju wydawał się celem minimum, udało się już osiągnąć, to jednak postawa "Biało-Czerwonych" nie zachwycała.

Dziś jednak Polki po raz pierwszy w Tajlandii nie będą faworytem. A Włoszki dotąd nie zostały przez żadnego rywala postawione pod ścianą. To właśnie będą chciały zrobić siatkarki Lavariniego. Trzy lata temu Polki napędziły strachu Serbkom, obrończyniom tytułu, z którymi przegrały dopiero po tie-breaku. To był pierwszy sukces kadry prowadzonej przez Lavariniego, która rozpoczęła wówczas powrót do światowej czołówki. Teraz Polki, choć w porównaniu do tamtych MŚ mają w składzie aż 10 innych zawodniczek, są trzecią drużyną rankingu FIVB. I sam awans do ćwierćfinału to bardziej spełnienie założeń sprzed turnieju niż sukces.

- Musimy mieć na tyle odwagi, by robić odpowiednie rzeczy i starać się o pewność siebie, wiarę w nasz potencjał i możliwości. Musimy znaleźć takie nastawienie, które nam pomoże. Ale czasem jest ono po prostu odbiciem tego, co robimy na boisku. Trzeba zacząć bez obaw i grać dobrą siatkówkę, a to zmniejszy stres i pomoże zyskać swobodę - przekonuje przed meczem Lavarini.

Spotkanie Polska - Włochy rozpocznie się dziś o godz. 15.30 czasu polskiego. Transmisję ze spotkania będzie można obejrzeć w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Relacja i wynik "na żywo" w Interia Sport. Wcześniej w hali w Bangkoku o miejsce w półfinale powalczą Holandia i Japonia.

Z Bangkoku Damian Gołąb

Magdalena Stysiak i Stefano Lavarini Marcin Golba AFP

Stefano Lavarini i Paulina Damaske Marcin Golba AFP

MŚ siatkarek. Reprezentacja Włoch. Kapitan drużyny Anna Danesi druga z prawej VolleyballWorld materiały prasowe