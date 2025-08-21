Interia zrelacjonuje mistrzostwa świata siatkarek prosto z Tajlandii

Czy polska reprezentacja siatkarek zdobędzie mistrzostwo świata? Interia razem z milionami kibiców będzie "tu i teraz" obserwowała, komentowała oraz analizowała zmagania brązowych medalistek Ligi Narodów na turnieju w Tajlandii. Damian Gołąb, dziennikarz Interii Sport, zrelacjonuje zmagania "Biało - Czerwonych" prosto z tajskich hal, porozmawia z zawodniczkami i przedstawicielami sztabu oraz pokaże kulisy wydarzenia.

Najpierw Japonia, potem Tajlandia. Polskie siatkarki wyleciały do Azji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Interia w czasie turnieju będzie ściśle współpracowała z Telewizją Polsat. Portal pokaże skróty video wszystkich meczów "Biało - Czerwonych" transmitowanych na żywo w kanałach sportowych Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go. Tomasz Kalemba, dziennikarz Interii Sport, przybliży natomiast widzom stacji strategię polskiej reprezentacji oraz opowie o jej szansach w rywalizacji z pozostałymi zespołami.

Portal, w związku z mistrzostwami świata, uruchomi specjalny serwis siatkarski w Interii Sport. Będą w nim na bieżąco "tu i teraz" prezentowane materiały Damiana Gołębia, skróty video meczów, wywiady, eksperckie analizy oraz zawsze aktualny harmonogram. Interia przeprowadzi także tekstowe relacje live wszystkich meczów polskiej reprezentacji oraz zespołów, które będą z nią rywalizowały w fazie grupowej.

Interia posiada w portfolio jeden z najpopularniejszych serwisów sportowych w Polsce. Według badania Mediapanel w lipcu relacje, wywiady, analizy i komentarze Interia Sport dotyczące najpopularniejszych dyscyplin w Polsce przyciągnęły ponad 5,6 mln kibiców (RU).

Magdalena Stysiak i Martyna Łukasik w reprezentacji Polski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Magdalena Stysiak (w środku). Po lewej Magdalena Jurczyk, a po prawej Paulina Damaske Marcin Golba/Nur Photo AFP

Martyna Czyrniańska (z lewej) i Magdalena Stysiak - dwie najlepiej punktujące polskie zawodniczki w ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarek Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter