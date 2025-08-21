Partner merytoryczny: Eleven Sports

Interia zrelacjonuje mistrzostwa świata siatkarek prosto z Tajlandii

Interia jako Partner Polskiej Siatkówki "tu i teraz" zrelacjonuje mistrzostwa świata siatkarek. Damian Gołąb przyjrzy się grze polskiej reprezentacji prosto z Tajlandii, a Tomasz Kalemba podzieli się eksperckimi komentarzami z widzami Telewizji Polsat. Interia uruchomi specjalny serwis siatkarski. Poza materiałami z Tajlandii, pojawią się w nim m.in. tekstowe relacje live oraz skróty video meczów "Biało - Czerwonych" transmitowanych przez Telewizję Polsat.

MŚ siatkarek
MŚ siatkarekmateriały promocyjne

Czy polska reprezentacja siatkarek zdobędzie mistrzostwo świata? Interia razem z milionami kibiców będzie "tu i teraz" obserwowała, komentowała oraz analizowała zmagania brązowych medalistek Ligi Narodów na turnieju w Tajlandii. Damian Gołąb, dziennikarz Interii Sport, zrelacjonuje zmagania "Biało - Czerwonych" prosto z tajskich hal, porozmawia z zawodniczkami i przedstawicielami sztabu oraz pokaże kulisy wydarzenia.

Najpierw Japonia, potem Tajlandia. Polskie siatkarki wyleciały do Azji. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Interia w czasie turnieju będzie ściśle współpracowała z Telewizją Polsat. Portal pokaże skróty video wszystkich meczów "Biało - Czerwonych" transmitowanych na żywo w kanałach sportowych Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go. Tomasz Kalemba, dziennikarz Interii Sport, przybliży natomiast widzom stacji strategię polskiej reprezentacji oraz opowie o jej szansach w rywalizacji z pozostałymi zespołami.

Portal, w związku z mistrzostwami świata, uruchomi specjalny serwis siatkarski w Interii Sport. Będą w nim na bieżąco "tu i teraz" prezentowane materiały Damiana Gołębia, skróty video meczów, wywiady, eksperckie analizy oraz zawsze aktualny harmonogram. Interia przeprowadzi także tekstowe relacje live wszystkich meczów polskiej reprezentacji oraz zespołów, które będą z nią rywalizowały w fazie grupowej.

Interia posiada w portfolio jeden z najpopularniejszych serwisów sportowych w Polsce. Według badania Mediapanel w lipcu relacje, wywiady, analizy i komentarze Interia Sport dotyczące najpopularniejszych dyscyplin w Polsce przyciągnęły ponad 5,6 mln kibiców (RU).

