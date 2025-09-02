Gwiazda Lavariniego ujawniła prawdę o swoim małżeństwie. To dlatego doszło do ślubu

Siatkarki reprezentacji Polski od lat znajdują się na ustach kibiców nie tylko w naszym kraju. Kadra prowadzona przez Stefano Lavariniego zalicza się do najlepszych na świecie, dzięki czemu największe gwiazdy reprezentacji mogą pochwalić się jeszcze większą popularnością - w tym Agnieszka Korneluk. Środkowa biało-czerwonych doskonale jednak wie, jak ważna jest prywatność i niechętnie dzieli się wieloma szczegółami ze swojego życia.

Mniej dociekliwi kibice mogą wiedzieć przede wszystkim, że w 2022 roku siatkarka zmieniła swój stan cywilny i wyszła za mąż. Wybranek jej serca - za wyjątkiem kilku zdjęć opublikowanych w mediach społecznościowych, nie jest jednak znany szerszej publiczności. W jednym z wywiadów sprzed dwóch lat Korneluk postanowiła opowiedzieć o mężu jednak nieco więcej.

To prawda o mężu Agnieszki Korneluk. Gwiazda kadry Lavariniego opowiedziała o małżeństwie

Okazuje się, że ogromną rolę odegrał fakt, że Maciej Korneluk nie jest w żaden sposób związany z zawodowym sportem i co więcej, to właśnie takiego mężczyznę chciała mieć u swojego boku gwiazda reprezentacji Polski. Gdy znalazł tego jedynego, zdecydowała się na ślub.

Bułgaria - Polska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

- Ja też jednak nie chciałam poznać kogoś, kto będzie mnie znał jako siatkarkę. (...) Wolałam mieć czystą kartę - wyznała w rozmowie z "TVP Sport" w 2023 roku.

Znalezienie partnera, który zawodowo nie zajmuje się sportem i nie skupia się przede wszystkim na tym aspekcie życia, pozwoliło Korneluk znaleźć bezpieczną przystań w małżeństwie, bowiem wie ona, że sport i wyniki nie będą rzucać się cieniem na relacji.

Bardzo dużym komfortem jest świadomość, że jest ktoś obok, kto nie odejdzie bez względu na to, czy zagram dobrze, czy źle. To wyjątkowo budujący czynnik, to daje ostoję

Małżonek Agnieszki Korneluk, już na początku wspólnego życia musiał dostosować się do tego, jak żyje siatkarka. Ze wspomnień środkowej reprezentacji Polski dowiadujemy się, że przez pierwszy rok, był to de facto związek na odległość. Siatkarka mieszkała jeszcze wtedy we Włoszech, grając Savino Del Bene Scandicci.

Z czasem to się jednak zmieniło i w okresie rozgrywek klubowych, Maciej Korneluk jest blisko swojej żony, dając jej potrzebne wsparcie.

Agnieszka Korneluk (druga z prawej) w reprezentacji Polski Łukasz Szeląg/Reporter East News

Agnieszka Korneluk była jedną z bohaterek meczu Polska - Holandia screen Polsat Sport Polsat Sport

MŚ siatkarek. Stefano Lavarini spotka się z Myriam Syllą. Siatkarka dementuje plotki na jego temat RUNGROJ YONGRIT PAP/EPA