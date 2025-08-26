Grała w Polsce, stanie po drugiej stronie. Niemka już zapowiada. Łatwo nie będzie

Niemieckie siatkarki przyjechały do Tajlandii jako finalistki ostatniej edycji Ligi Narodów. W Łodzi szybko pożegnały się jednak z turniejem, dość gładko przegrywając w ćwierćfinale z Brazylią. W Phuket, w fazie grupowej mistrzostw świata, na razie spisują się jednak bez zarzutu.

Polska - Niemcy na koniec fazy grupowej. Gwiazda niemieckiej kadry wspomina Łódź

Podczas gdy Polska przegrała po secie w meczach z Wietnamem i Kenią, Niemki przeszły przez pierwsze dwa spotkania "suchą nogą", bez straty choćby seta. I przed ostatnim spotkaniem fazy grupowej to one są na pierwszym miejscu w grupie G.

"Mecz z Wietnamem był świetny, potrafiłyśmy pozostać drużyną w trudnych momentach. A Wietnam to zespół, który potrafi rywalizować. Było nam trochę łatwiej niż na otwarcie turnieju z Kenią. Ale to normalne, dla wielu zawodniczek to pierwsze mistrzostwa świata w karierze. To wielki turniej, na którym zyskuje się pewność siebie" - opisuje stan niemieckiej kadry w rozmowie z Interia Sport Marie Schoelzel, środkowa niemieckiej kadry.

Polki i Niemki w ostatnich latach regularnie wpadają na siebie w ważnych turniejach. Od 2023 r. mierzyły się już ze sobą w mistrzostwach Europy, igrzyskach olimpijskich i finałach Ligi Narodów. Teraz przyjdzie czas na mistrzostwa świata. Historia przemawia za "Biało-Czerwonymi", które w najważniejszych momentach zwykle okazywały się lepsze od rywalek.

Schoelzel od lat jest podporą niemieckiej kadry i wielokrotnie grała przeciwko Polsce. Kiedy pytamy ją o wspomnienia z takich spotkań, wskazuje przede wszystkim te rozgrywane przed polską publicznością.

"Kilka spotkań z Polską było świetnych. Największe i najbardziej wyrównane mecze zawsze rozgrywamy w Łodzi, w Atlas Arenie. Tak było w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich, ale pamiętam także wielki mecz w ćwierćfinale mistrzostw Europy w 2019 roku. Atmosfera jest tam zawsze niesamowita, nawet jeśli kibice wspierają rywalki. W Tajlandii będzie jednak inaczej, tutejsi kibice dają nam mnóstwo energii, która jednak nie będzie tylko siłą Polski, a rozłoży się po obu stronach. Gra przeciwko Polkom w takiej atmosferze będzie świetnym przeżyciem" - podkreśla Schoelzel.

MŚ siatkarek. Przed Polską kluczowe spotkanie. "Napięcie będzie duże"

Sama środkowa niemieckiej kadry zna polskie zawodniczki świetnie, bo przez rok występowała w TAURON Lidze. Była zawodniczką MOYA Radomki Radom, gdzie jej koleżankami klubowymi były m.in. Maria Stenzel czy Monika Gałkowska, do niedawna reprezentantki Polski.

Schoelzel często mogła jednak grać przeciwko większości zawodniczek, które są obecnie podporami polskiej kadry. Niemka przyznaje, że postara się podpowiedzieć trenerowi i koleżankom, jak znaleźć słabsze punkty brązowych medalistek ostatniej Ligi Narodów.

Prawdopodobnie w naszym zespole to ja znam Polki najlepiej. Oczywiście chcę wygrać, więc może zdradzę naszemu trenerowi jakieś sekrety, które pomogą przygotować zwycięską strategię na mecz z Polską. Bardzo dobrze znam na przykład obie Magdy, Stysiak i Jurczyk, a także kilka innych dziewczyn. Przede wszystkim dlatego, że przez te wszystkie lata tak często grałyśmy przeciwko sobie. Przyjaźnimy się

Wyniki ostatnich spotkań między Polską a Niemcami, ale także forma z tego sezonu sugerują, by faworytek tego spotkania upatrywać w drużynie "Biało-Czerwonych". Niemki szybko złapały jednak w Tajlandii odpowiedni rytm i chcą postawić się Polsce.

"Nie oddamy rywalkom niczego za darmo, to będzie wyrównana walka i chcemy wykorzystać każdą minutę, by odpowiednio się do niej przygotować. To kluczowe spotkanie. Wszyscy wiemy, że w związku z tym napięcie będzie duże. Ale tak samo dla nas, jak i dla Polek" - przestrzega Schoelzel.

Mecz Polska - Niemcy już w środę o godz. 15.30 czasu polskiego. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Relacja tekstowa "na żywo" w Interia Sport.

Z Phuket Damian Gołąb

Blok niemieckich siatkarek, z nr 14 Marie Schoelzel VolleyballWorld materiały prasowe

Niemieckie siatkarki wygrały już w Tajlandii dwa mecze VolleyballWorld materiał zewnętrzny

MŚ siatkarek. Mecz Polska - Niemcy rozstrzygnie rywalizację w grupie G VolleyballWorld materiał zewnętrzny