Mimo że finały Ligi Narodów siatkarek były w tym sezonie rozgrywane w Łodzi, a reprezentacja Polski zajęła w nich trzecie miejsce, zawodniczki powtarzały, że głównym celem pozostają mistrzostwa świata. Turniej w Tajlandii rozpoczął się już w piątek, na boisku pokazały się już - zwycięsko - m.in. Włoszki, Brazylijki i Amerykanki. Polska rozpocznie zmagania w sobotę.

MŚ siatkarek. Polska powalczy o coś więcej? Magdalena Jurczyk o celach kadry

Przed inauguracyjnym spotkaniem Polska - Wietnam atmosfera w drużynie "Biało-Czerwonych" jest przednia. Tak przynajmniej utrzymują same siatkarki. Magdalena Jurczyk, środkowa drużyny, nie waha się wprost mówić o tym, że na turnieju Polska mierzy wysoko.

- Humory dopusją, ale mimo to każda z dziewczyn jest skupiona na tym, co ma zrobić. Mamy tutaj jasny cel, chcemy zagrać bardzo dobry turniej i powalczyć o coś więcej. Wietnam? Nie myślimy o tym, czy to słabszy zespół, dużo niżej notowany Wychodzimy na boisko i chcemy wygrać mecz niezależnie od tego, kto jest po drugiej stronie - zaznacza Jurczyk.

Paulina Damaske: Czuję ekscytację przed tym turniejem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Zawodniczki Stefano Lavariniego w Tajlandii są już od trzech dni. Wcześniej kilka spędziły w Japonii. Wszystko po to, by uporać się ze skutkami zmiany czasu o kilka godzin jeszcze przed pierwszym meczem mistrzostw świata. Różnica wynosi pięć godzin - wieczorne mecze Polek na mundialu w kraju będą transmitowane o godz. 15.30.

- Już teraz nie czujemy dużej zmiany czasu, przeszłyśmy przez najgorszy moment i nie mamy problemu. Warunki są bardzo dobre, hala meczowa nie jest tak duża, jak bywało w Lidze Narodów. Myślę, że będzie się dobrze grało. Na pewno będzie dużo kibiców, ale jestem pozytywnie zaskoczona - podkreśla Paulina Damaske.

Tak Tajlandia powitała reprezentację Polski. Paulina Damaske odsłania kulisy

24-letnia przyjmująca, która jest jedną z aż ośmiu polskich debiutantek na mistrzostwach świata, była objawieniem tegorocznej Ligi Narodów. Jej popisem był zwłaszcza mecz z Chinami w ćwierćfinale rozgrywek, gdy jej wejście z rezerwy pomogło odmienić drużynę.

Podobną rolę powinna pełnić w Tajlandii. Tutaj Polki jeszcze przed pierwszym spotkaniem w Phuket, na wyspie u wybrzeży Półwyspu Malajskiego, mogły poczuć się jak gwiazdy.

- To bardzo miłe, już po przylocie czekali na nas fani. Miło nas przywitali, czekali też przed halą przed treningiem. Myślę, że niektóre z nas mają już pół torby souvenirów. To bardzo miłe i myślę, że na meczach kibiców będzie jeszcze więcej - cieszy się Damaske.

Pierwszy mecz "Biało-Czerwonych" w Phuket to spotkanie Polska - Wietnam. Ma się rozpocząć w sobotę o godz. 15.30 czasu polskiego. Transmisję będzie można obejrzeć w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go, relację tekstową "na żywo" przeprowadzi Interia Sport.

