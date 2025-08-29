Czwartek był dniem przerwy w pędzącym turnieju mistrzostw świata w Tajlandii. Z Phuket, gdzie w pierwszej fazie rywalizowało osiem zespołów w grupach B i G, cztery drużyny przeniosły się do Bangkoku. Wszystkie - Polska, Włochy, Niemcy i Belgia - spotkały się na lotnisku i zameldowały w stolicy Tajlandii wieczorem.

Polskie siatkarki wróciły do "szczęśliwej" hali. Stefano Lavarini nie dał taryfy ulgowej

Co kluczowe, Polki poleciały do Bangkoku w glorii zespołu z pierwszego miejsca w grupie G. Dzięki temu w pierwszym meczu fazy pucharowej zagrają z Belgią, a nie Włochami, głównym kandydatem do złota MŚ. W związku z przelotem w czwartek "Biało-Czerwone" nie miały siatkarskiego treningu. Trener Stefano Lavarini zaordynował im za to solidne zajęcia w piątek, już na miejscu.

To prawda, mocna jednostka, ale to normalne, bo wczoraj miałyśmy wolne. Dzisiaj zaczęłyśmy od hali, pojechałyśmy na siłownię. Uważam więc, że jesteśmy przygotowane do meczu bardzo dobrze

Trening odbył się w hali Hua Mak, która będzie gościć wszystkie mecze fazy pucharowej mistrzostw świata. Jest dwa razy większa niż 4-tysięczny obiekt w Phuket, w którym Polki rozpoczęły turniej. Od początku MŚ Bangkok jest też domem reprezentacji Tajlandii, która już w piątek walczy tutaj o awans do ćwierćfinału - gra z Japonią.

Ale i Polki mają z Hua Mak znakomite wspomnienia. To właśnie ten obiekt gościł przed rokiem finały Ligi Narodów, które Polki skończyły z brązowym medalem. Pamiętne były zwłaszcza dwa mecze - emocjonujący ćwierćfinał z Turcją i wygrany w pięciu setach mecz o brązowy medal z Brazylią. A że teraz również MŚ wkraczają w decydującą fazę, emocje rosną.

"Wracają bardzo fajne wspomnienia, dobre dla naszej drużyny. Mam nadzieję, że to da nam dodatkową iskierkę, która zapłonie. Emocje większe niż w Lidze Narodów? Na tym etapie zdecydowanie, kiedy wiemy, że jeden mecz decyduje o wszystkim i jest to być albo nie być" - podkreśla środkowa i kapitan polskiej kadry Agnieszka Korneluk.

MŚ siatkarek. Polska - Belgia o ćwierćfinał, dziś króluje Tajlandia

Zanim jednak do gry w Hua Mark wkroczą Polki, zawładną nią gospodynie. W wieczornym meczu czasu tajlandzkiego rozegrają spotkanie 1/8 finału z Japonią i od kilku godzin okolice hali żyją już właśnie tym wydarzeniem. Mecz Polska - Belgia w sobotę o godz. 15.30 czasu polskiego.

