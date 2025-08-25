Godziny do meczu Polek, a tu taki głos. Rywalki nastawiają się na polską siatkarkę

Kiedy na boisku spotykają się zespoły, które zajmują odpowiednio 3. i 26. miejsce w rankingu FIVB, faworyt może być tylko jeden. Polskie siatkarki przed meczem z Kenią nie zamierzają jednak lekceważyć rywalek. Kenijki zaś już w meczu z Niemcami pokazały, że potrafią napsuć krwi bardziej cenionemu zespołowi. Przed meczem Polska - Kenia drużyna z Afryki dostała od swojego trenera jedno ważne zadanie.

MŚ siatkarek, Polska - Kenia. Trener rywalek chce zaskoczyć Polki. "Biało-Czerwone" są na to przygotowane

Geoffrey Omondi Onyango w rozmowie z Interia Sport zdradził, co jego zdaniem może pomóc kenijskiej drużynie w sprawieniu niespodzianki w meczu z Polską. Jego zdaniem kluczowy będzie jeden element gry.

"By zagrozić Polsce, musimy poprawić naszą zagrywkę. W meczu z Niemcami była zbyt słaba. Dla nas najważniejsze jest to, by naciskać na Polki serwisem. Wtedy będziemy mogli je zaatakować" - wierzy selekcjoner Kenijek.

"Biało-Czerwone" na taki obrót spraw są jednak gotowe. Co więcej, spodziewają się również niekonwencjonalnych rozwiązań w ataku ze strony rywalek.

"Kenia to zespół, który przede wszystkim używa siły, czasami ryzykuje. Na to musimy być gotowe. W porównaniu do igrzysk olimpijskich w drużynie Kenii nie ma jednej zawodniczki, Pamelli Owino, która zdobyła wtedy dużo punktów. Przy takim przeciwniku musimy przede wszystkim być cierpliwe, grać swoją siatkówkę i skupić się na swojej stronie boiska. I koncentrować się na obronie trochę niekonwencjonalnych ataków, bo myślę, że takie mogą się pojawić" - wskazuje Aleksandra Szczygłowska, libero reprezentacji Polski.

Magdalena Stysiak: Pierwszy set tego meczu będzie dla nas dobrą lekcją. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kenijki z konkretnym planem na Polskę. Chcą zatrzymać gwiazdę kadry

W drużynie z Kenii nie ma wspomnianej Owino, ale także kilku innych siatkarek, które przed rokiem z kretesem przegrały z reprezentacją Polski w fazie grupowej igrzysk olimpijskich w Paryżu. Mistrzynie Afryki budują już nową drużynę na kolejne igrzyska. W polskiej kadrze zmiany są mniejsze, ale w porównaniu z turniejem w Paryżu brakuje przecież choćby podstawowej rozgrywającej Joanny Wołosz czy przyjmującej Natalii Mędrzyk.

Kiedy pytamy selekcjonera Kenii, na którą polską siatkarkę jego drużyna musi zwrócić największą uwagę w Phuket, bez wahania wskazuje na polską atakującą Magdalenę Stysiak.

"To groźna zawodniczka, na którą musimy uważać. To siatkarka, która może zniszczyć każdego przeciwnika. Spróbujemy ją zablokować" - podkreśla Omondi Onyango.

Stysiak turniej w Tajlandii rozpoczęła jednak znakomicie, od 29 punktów w meczu z Wietnamem. Przekonuje też, że mocne nastawienie rywalek na to, by ją zablokować, to dla niej nic nowego.

"Wszystkie jesteśmy rozpisane. Tylko potem przychodzi mecz i pytanie, kto sobie z tym poradzi. Czy zamkną mi prostą przy atakach z prawego? Na sto procent. Ja to już wiem" - stwierdziła przed spotkaniem.

Mecz Polska - Kenia rozpocznie się o godz. 15.30 czasu polskiego. W Phuket będzie wtedy już wieczór. Transmisja ze spotkania w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go, relacja tekstowa "Na żywo" w Interia Sport.

Magdalena Stysiak (nr 3.) w reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

MŚ siatkarek. Reprezentacja Kenii VolleyballWorld materiał zewnętrzny

Stefano Lavarini, trener polskich siatkarek volleyballworld.com materiały prasowe