Polki były zdecydowanymi faworytkami meczu mistrzostw świata z Wietnamem, ale rywalki dość nieoczekiwanie postawiły im trudne warunki. "Biało-Czerwone" przegrały pierwszą partię, w dwóch kolejnych z kolei znokautowały przeciwniczki, dając im ugrać zaledwie 10 i 12 punktów. W czwartej partii też były górą, tym razem wygrały 25:22. Dzięki temu od zwycięstwa za trzy punkty zaczęły zmagania w grupie G.

"Czy było trochę nerwów? Tak, dla części dziewczyn to pierwsze mistrzostwa świata. Zespół z Wietnamu po prostu też walczył, to było tutaj kluczowe. Wiedziały, że to my jesteśmy faworytkami, to my musimy, a one znalazły na nas sposób, grały zupełnie inną siatkówkę niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajone" - mówiła później w rozmowie z Interią Agnieszka Korneluk.

Korneluk była jedną z bohaterek sobotniego spotkania, bo zdobyła w sumie aż 16 punktów, z czego trzy blokiem. Takim samym wynikiem punktowym może poszczycić się Martyna Łukasik. Występ koleżanek przyćmiła jednak Magdalena Stysiak.

Mistrzostwa świata kobiet. Show Magdaleny Stysiak

Stysiak w starciu z Wietnamem potwierdziła, że jest świetnie przygotowana do czempionatu. I chociaż nie grała przeciwko topowej drużynie, to i tak warto docenić jej wyczyn. Atakująca zdobyła w sumie 29 punktów - aż o dziewięć więcej niż druga najskuteczniejsza zawodniczka tego meczu, czyli Vi Thi Nhu Quynh.

Skuteczność 24-latki doceniono na profilu Volleyball World, czyli organizacji współpracującej z Międzynarodową Federacją Piłki Siatkowej (FIVB) i mającą na celu promowanie tej dyscypliny. Jak zaznaczono w mediach społecznościowych, mecz Polek z Wietnamem trzymał w napięciu.

Wietnam ukradł pierwszego seta, ale mocna Polska odrobiła straty i wygrała w 4 setach. Stysiak dominowała, zdobywając 29 punktów

O Stysiak jest też głośno w X (dawny Twitter), gdzie na temat jej gry rozpisują się polscy kibice i eksperci.

"Wietnam Wietnamem, ale brakowało mi właśnie TAKIEJ Magdaleny Stysiak podczas ostatniej edycji Ligi Narodów. Bardzo dobre zawody atakującej reprezentacji Polski, jedno z lepszych spotkań na koncie 24-latki podczas trwającego sezonu reprezentacyjnego!" - napisał siatkarski ekspert Jakub Balcerzak.

Rozwiń

"Magdalena Stysiak rozpoczęła mistrzostwa świata od najlepszego występu w sezonie i zdobycia 29 punktów. Oby tak przez całą imprezę, Magda" - to z kolei wpis Mateusza Wasiewskiego z WP SportoweFakty.

"Chyba najlepszy mecz Magdaleny Stysiak w tym roku. I nie mam na myśli tylko meczów w kadrze" - tak z kolei ocenił jeden z internautów. "Magda faktycznie top i z tego trzeba się tylko cieszyć! Mam nadzieję, że na mistrzostwach świata pokaże, jak kapitalną jest zawodniczką i że potrafi dźwigać na swoich barkach ciężar gry" - czytamy w jednym z wpisów.

Tajlandia - Egipt. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Magdalena Stysiak i Martyna Łukasik w reprezentacji Polski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Magdalena Stysiak Marcin Golba/Nur Photo AFP

Martyna Czyrniańska (z lewej) i Magdalena Stysiak Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter