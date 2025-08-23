Partner merytoryczny: Eleven Sports

FIVB potwierdza, kuriozalna "nagroda" dla Polek. Już drugi raz w tym roku

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Polskie siatkarki mają już za sobą pierwszy mecz na tegorocznych mistrzostwach świata. Podopieczne Stefano Lavariniego, nie bez problemów, pokonały dużo niżej notowane Wietnamki i dopisały do tabeli zasłużone trzy punkty. To nie jedyna nagroda dla "Biało-Czerwonych" za dobre spotkanie. Podczas turnieju FIVB dodaje lub odejmuje punkty do swojego rankingu. W przypadku naszych rodaczek doszło do rzadko spotykanej sytuacji, dopiero drugiej podczas obecnie trwającego sezonu reprezentacyjnego. Potwierdzenie widnieje na stronie federacji.

Polki otrzymały kolejne punkty do rankingu FIVB
Polki otrzymały kolejne punkty do rankingu FIVBvolleyballworld.commateriał zewnętrzny

Zawodniczki prowadzone przez włoskiego szkoleniowca w Tajlandii pojawiły się w doskonałych humorach. Nie mogło być zresztą inaczej, skoro niedawno świętowały przed własną publicznością brązowy medal Ligi Narodów. Nastrojów naszym paniom nie pogorszyły nawet dwie porażki za zamkniętymi drzwiami z Japonkami. Cel na otwarcie kobiecego mundialu był dziś jeden - triumf nad Wietnamkami za trzy punkty.

"To fajny mecz na początek, później Kenia, a dopiero na koniec Niemki. Ta grupa fajnie się ułożyła, myślę, że też poziomem: każdy mecz będzie wymagał od nas więcej. Zdrowotnie jesteśmy ok. Humory dopisują, zespół fajnie się prezentuje na treningach. Trzeba być uśmiechniętym i pozytywnie podchodzić do tego wszystkiego" - zapowiadała Magdalena Stysiak dla Interia Sport.

Polki dalej na trzecim miejscu w rankingu FIVB. Triumf nad Wietnamkami nie dał awansu

Finalnie zadanie zostało wykonane, lecz nie w sposób perfekcyjny. Skazywane na pożarcie Azjatki niespodziewanie triumfowały w pierwszej części meczu. Obie drużyny wymieniały się prowadzeniem, lecz w końcówce faworytkom z Europy ewidentnie zabrakło koncentracji. Podopieczne Stefano Lavariniego szybko jednak odpowiedziały dwoma nokautami i dobrą ostatnią partią. Efekt? Zasłużony triumf 3:1. Po zwycięstwie Polki zajmują drugie miejsce w tabeli grupy G, o czym więcej piszemy TUTAJ. Nieznacznie lepsze są Niemki.

W prestiżowym rankingu FIVB nasze rodaczki są natomiast o jedną pozycję niżej i zamykają podium. Już zresztą przed spotkaniem z Wietnamkami nie miały szans na awans, z racji niskiej pozycji sobotnich przeciwniczek w zestawieniu. "Biało-Czerwone" mogły za to spaść, gdyby wydarzył się sensacyjny scenariusz. FIVB triumf faworytek w stosunku 3:1 wyceniło na zaledwie 0,01 punktu. Podobna sytuacja wydarzyła się zaledwie kilka tygodni temu, po lipcowym pokonaniu Korei Południowej. Przed Polkami w rankingu znajdują się tylko Włoszki oraz Brazylijki.

Czołowa piątka kobiecego rankingu FIVB po pierwszym meczu Polek na MŚ 2025:

Tabela przedstawia ranking pięciu najlepszych drużyn narodowych w siatkówce z uwzględnieniem kraju, flagi oraz uzyskanych punktów. Na pierwszym miejscu Włochy, kolejno Brazylia, Polska, Japonia oraz Chiny.
Czołowa piątka kobiecego rankingu FIVB po pierwszym meczu Polek na MŚ 2025VolleyballWorldmateriał zewnętrzny
Polsat SportPolsat Sport
Trener i sztab szkoleniowy reprezentacji Polski w siatkówce siedzący na ławce rezerwowych podczas meczu, ubrani w białe koszulki z czerwonymi elementami, z widocznym napięciem na twarzach niektórych osób.
Stefano Lavarini, trener polskich siatkarekvolleyballworld.commateriały prasowe
Siatkarka w stroju meczowym trzyma piłkę i rozmawia z trenerem drużyny narodowej, oboje skupieni na strategii gry; w tle widoczne osoby związane z zespołem.
Stefano Lavarini i Katarzyna Wenerska Andrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Stefano Lavarini z reprezentacją Polski
Stefano Lavarini z reprezentacją PolskiAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja