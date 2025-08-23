FIVB potwierdza, kuriozalna "nagroda" dla Polek. Już drugi raz w tym roku

Zawodniczki prowadzone przez włoskiego szkoleniowca w Tajlandii pojawiły się w doskonałych humorach. Nie mogło być zresztą inaczej, skoro niedawno świętowały przed własną publicznością brązowy medal Ligi Narodów. Nastrojów naszym paniom nie pogorszyły nawet dwie porażki za zamkniętymi drzwiami z Japonkami. Cel na otwarcie kobiecego mundialu był dziś jeden - triumf nad Wietnamkami za trzy punkty.

"To fajny mecz na początek, później Kenia, a dopiero na koniec Niemki. Ta grupa fajnie się ułożyła, myślę, że też poziomem: każdy mecz będzie wymagał od nas więcej. Zdrowotnie jesteśmy ok. Humory dopisują, zespół fajnie się prezentuje na treningach. Trzeba być uśmiechniętym i pozytywnie podchodzić do tego wszystkiego" - zapowiadała Magdalena Stysiak dla Interia Sport.

Polki dalej na trzecim miejscu w rankingu FIVB. Triumf nad Wietnamkami nie dał awansu

Finalnie zadanie zostało wykonane, lecz nie w sposób perfekcyjny. Skazywane na pożarcie Azjatki niespodziewanie triumfowały w pierwszej części meczu. Obie drużyny wymieniały się prowadzeniem, lecz w końcówce faworytkom z Europy ewidentnie zabrakło koncentracji. Podopieczne Stefano Lavariniego szybko jednak odpowiedziały dwoma nokautami i dobrą ostatnią partią. Efekt? Zasłużony triumf 3:1. Po zwycięstwie Polki zajmują drugie miejsce w tabeli grupy G, o czym więcej piszemy TUTAJ. Nieznacznie lepsze są Niemki.

W prestiżowym rankingu FIVB nasze rodaczki są natomiast o jedną pozycję niżej i zamykają podium. Już zresztą przed spotkaniem z Wietnamkami nie miały szans na awans, z racji niskiej pozycji sobotnich przeciwniczek w zestawieniu. "Biało-Czerwone" mogły za to spaść, gdyby wydarzył się sensacyjny scenariusz. FIVB triumf faworytek w stosunku 3:1 wyceniło na zaledwie 0,01 punktu. Podobna sytuacja wydarzyła się zaledwie kilka tygodni temu, po lipcowym pokonaniu Korei Południowej. Przed Polkami w rankingu znajdują się tylko Włoszki oraz Brazylijki.

Czołowa piątka kobiecego rankingu FIVB po pierwszym meczu Polek na MŚ 2025:

