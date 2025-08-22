Faworytki zaskoczone, później deklasacja. Polskie siatkarki wciąż czekają

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet rozpoczęły się 22 sierpnia i potrwają do 7 września w Tajlandii, a mecze będą rozgrywane w czterech miastach. Polki, które trafiły do grupy G, będą walczyły o punkty i awans do fazy pucharowej w Phuket, gdzie zmierzą się kolejno z Wietnamem (23.08), Kenią (25.08) i Niemcami (27.08). "Biało-Czerwone" będą faworytkami w każdym z tych spotkań, a brak zajęcia przez nie pierwszego miejsca w grupie byłby dużą niespodzianką.

Zanim jednak do akcji przystąpią podopieczne Stefano Lavariniego, organizatorzy przewidzieli spotkania z udziałem innych drużyn. Globalny czempionat zainaugurowały dwa równolegle rozgrywane spotkania: Czech z Argentyną (grupa D) oraz Francji z Portoryko (grupa C).

"Trójkolorowe" w fazie zasadniczej ostatniej Ligi Narodów wygrały pięć meczów, pokonując m.in. aktualne mistrzynie świata, czyli Serbki. Ostatecznie zajęły dziewiąte miejsce w tabeli, tuż za Amerykanki, które uplasowały się na ostatniej premiowanej awansem pozycji. Portorykanki z kolei w Lidze Narodów nie grały, za to zajęły trzecie miejsce w Pucharze Panamerykańskim, pokonując w meczu o brąz Meksykanki.

Mistrzostwa świata siatkarek. Francja wygrała dwa pierwsze sety

Na początku meczu nerwy związane z pierwszym meczem mistrzostw udzielały się obu drużynom, siatkarki nie wystrzegały się prostych błędów. Po stronie Francuzek szybko na wysoki poziom wskoczyła Helena Cazaute, ale jej skuteczne ataki nie pomogły wypracować przewagi, bo Portorykanki również odpowiadały punktowymi akcjami. Gra stała się zacięta, żadna z drużyn przez długi czas nie była w stanie wypracować trzech punktów przewagi.

Ta sztuka jako pierwszym udała się siatkarkom z Portoryko (15:12), na co trener Francuzek Cesar Hernandez Gonzalez zareagował, prosząc o przerwę. Ta na niewiele się zdała, rywalki po chwili podwyższyły prowadzenie na 17:13, co było dużą niespodzianką, bo to siatkarki z Europy były faworytkami tego starcia. "Trójkolorowe" długo goniły wynik, po ataku Cazaute z lewej flanki udało im się w końcu zbliżyć na jeden punkt (21:22). Kapitan francuskiej kadry błysnęła też w kolejnej akcji i doprowadziła do wyrównania. Gdy z kolei w polu zagrywki stanęła Iman Ndiaye, faworytki poszły za ciosem i wygrały seta 25:22.

Początek drugiej partii też był wyrównany, gra toczyła się punkt za punkt. Tym razem jako pierwsze przewagę zaakcentowały Francuzki, które wyszły na prowadzenie 11:8, ale po chwili i tak straciły dwa punkty po zagrywce w siatkę Amelie Rotar i autowej kiwce Cazaure. "Trójkolorowe" szybko odzyskały rezon, dobrze w ataku spisywała się Ndiaye, siatkarki z Europy dorzuciły też punktowy blok. Podopieczne Hernandeza ciągle utrzymywały się na prowadzeniu i już go nie oddały, wygrywając seta 25:18.

MŚ siatkarek. Cios dla Francuzek, później już bez niespodzianki

"Trójkolorowe" w drugiej partii zagrały tak, jak na faworytki przystało, a w kolejnej nie pozostało im nic innego jak postawić "kropkę nad i". Faworytki świetnie zaczęły, było już 3:0, ale po chwili zaczęły mieć problemy. Portorykanki atakowały odważnie, do tego dokładały skuteczny blok i wyszły na prowadzenie. A po przestrzelonym ataku jednej z rywalek było już 7:4 dla trzeciej drużyny ostatniego Pucharu Panamerykańskiego.

Sprawy w swoje ręce ponownie wzięła świetnie serwująca Ndiaye, przy jej mocnych zagrywkach Francuzki doprowadziły do stanu 7:7. Dość nieoczekiwanie "Trójkolorowe" nie poszły za ciosem, za to znowu musiały gonić wynik, bo rywalki ponownie odskoczyły na kilka punktów przewagi. Świetnie spisywała się libero Shara Venegas, punkty dokładała niespełna 16-letnia Decelise Champion i Portorykanki nie pozwoliły rywalkom na odrobienie strat, wygrywając 25:21.

Francuzki nie dały się wytrącić z równowagi, dobrze zaczęły kolejnego seta, po kolejnym już ataku Ndiaye i błędzie rywalek prowadziły 7:2. Ich przewaga rosła, kilka minut później było 13:4 i stało się jasne, że Portorykankom ciężko będzie odwrócić losy rywalizacji, szczególnie że Europejki wyciągnęły wnioski z poprzedniego seta i poprawiły się w ataku. Do zaskakującego zwrotu akcji nie doszło, "Trójkolorowe" wygrały 25:14, a cały mecz 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14). W kolejnym meczu fazy grupowej zmierzą się z mocnymi Brazylijkami, z kolei Portorykanki zagrają z Greczynkami. Oba spotkania zaplanowano na 24 sierpnia.

