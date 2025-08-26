Mecz Polska - Kenia, choć zakończony takim samym wynikiem, jak wygrane 3:1 spotkanie "Biało-Czerwonych" z Wietnamem, miał jednak nieco inny przebieg. Nie tylko dlatego, że polskie siatkarki przegrały nie pierwszego, a drugiego seta, w dodatku bardzo wysoko. Tym razem większą rolę w zwycięstwie odegrały rezerwowe.

MŚ siatkarek. Trzy polskie rezerwowe dłużej na boisku

Ostatnią partię poniedziałkowego spotkania rozpoczynała już w połowie rezerwowa szóstka. Na boisku pojawiły się rozgrywająca Marlena Kowalewska, środkowa Aleksandra Gryka i atakująca Malwina Smarzek. Każda z nich wniosła coś pozytywnego do gry polskiej drużyny. Najmocniej błysnęła Smarzek, która popisała się 79-procentową skutecznością w 14 atakach.

Lavarini dał więcej szans rezerwowych, ale on sam z takim nazywaniem wejść zmienniczek się nie zgadza. Szybko koryguje i precyzuje, dlaczego pozostawił na boisku aż tyle rezerwowych.

"Ja nie daję szans, ja wykorzystuję to, co jest w danym momencie potrzebne zespołowi. Wierzę i ufam każdej zawodniczce. Każdy może wejść na boisko i na nim pozostać, w zależności od potrzeb drużyny i formy. Kiedy ktoś pojawia się na nim i gra tak, jak to było w meczu z Kenią, zostaje na boisku i absolutnie na to zasługuje. Tak było nieraz z różnymi zawodniczkami. Wtedy mogą pomóc drużynie w odpowiedni sposób" - podkreśla Włoch w rozmowie z Interia Sport.

Zaskakująca zmiana, środkowa za libero. Stefano Lavarini wyjaśnia po meczu z Kenią

Łącznie w spotkaniu z Kenią Lavarini skorzystał z aż 13 zawodniczek, przez cały mecz w kwadracie dla rezerwowych pozostała jedynie Justyna Łysiak. Nominalna libero pomaga reprezentacji Polski jako przyjmująca, stąd co mecz koszulkę rezerwowej libero zakłada jedna ze środkowych. Od początku mistrzostw świata jest nią Sonia Stefanik, największa niespodzianka w kadrze na turniej w Tajlandii.

W poniedziałek w końcówce jednego z setów, przy wysokim prowadzeniu Polski, niespodziewanie doczekała się debiutu. I to w nietypowej roli, bo weszła do pomocy właśnie jako libero, na jedną akcję w obronie zastępując Aleksandrę Szczygłowską.

Pojawienie się Stefanik na boisku było tak zaskakujące, że zastanawiało się nad nim wielu kibiców, a także eksperci. "Wejście Stefanik na jedną akcję do obrony jest dla mnie dużą zagadką. W sumie mecz z Kenią jest pełen zagadek" - napisał na portalu X Jakub Bednaruk, ekspert Polsatu Sport, były siatkarz i trener.

Okazuje się, że wprowadzenie Stefanik na boisko nie było po prostu szansą na debiut dla młodej siatkarki. Lavarini tłumaczy, dlaczego zdecydował się wpuścić ją na jedną akcję.

"Musieliśmy sprawdzić problem z butami Oli Szczygłowskiej. Wystarczyła na to jedna akcja. Wynik pozwolił nam przeprowadzić taką zmianę bez wielkich obaw. Rozwiązaliśmy problem i Ola wróciła na boisko" - wyjaśnia selekcjoner.

Z Phuket Damian Gołąb

