Dwie porażki siatkarek, a tu taki głos. Malwina Smarzek stawia sprawę jasno

Polskie siatkarki w tym sezonie wypełniły już pierwszy cel, jaki stawiał przed nimi Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej - awansowały do czołowej czwórki Ligi Narodów. W turnieju finałowym w Łodzi zajęły trzecie miejsce i sięgnęły po brązowy medal po raz trzeci z rzędu. Sama drużyna z trenerem Stefano Lavarinim na czele za najważniejszy turniej w sezonie uważa jednak zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata w Tajlandii.

Malwina Smarzek ocenia sparingi z Japonią. Polskie siatkarki zachowują spokój

Przedostatnim etapem przygotowań do tej imprezy było mini-zgrupowanie w Japonii. Polskie siatkarki poleciały tam, by aklimatyzować się do zmiany czasu i azjatyckich warunków, ale również po to, by sprawdzić formę z reprezentacją Japonii. Sparingi były zamknięte dla publiczności i mediów, ale wiadomo, że testy zakończyły się dwiema porażkami Polski 1:3.

"Jesteśmy bardzo wdzięczne za możliwość zagrania sparingów z taką drużyną jak Japonia, która jest bardzo dobrym i bezwzględnym weryfikatorem tego, w jakim momencie jesteśmy. Na pewno też nam to pomogło w jet lagu. Mam nadzieję, że wszystkie się przestawiłyśmy i po Japonii nie będzie z tym problemu. Zawsze granie z jakimkolwiek przeciwnikiem w porównaniu do trenowania między sobą jest handicapem" - podkreśla Malwina Smarzek, atakująca reprezentacji Polski.

Mimo dwóch porażek spokój zachowuje również Katarzyna Wenerska. Rozgrywająca reprezentacji Polski szykuje się do swoich drugich mistrzostwa świata, ale po raz pierwszy będzie na nich podstawową zawodniczką kadry.

"Wyjazd do Japonii był dla nas bardzo ważnym etapem przygotowań do mistrzostw świata. Zgrałyśmy dwa sparingi z reprezentacją Japonii i choć oba przegrałyśmy, dały nam one pewne odpowiedzi. Mamy jeszcze kilka dni, by popracować nad pewnymi elementami. Dodatkowo to, że przyjechałyśmy tu wcześniej, pomogło nam się zaaklimatyzować w odpowiedniej strefie czasowej" - przekonuje Wenerska.

W podobnym tonie wypowiada się Agnieszka Korneluk, kapitan kadry.

"Jesteśmy po krótkim, aklimatyzacyjnym zgrupowaniu w Tokio. Nie był to może dla nas najłatwiejszy okres, ale bardzo potrzebny, aby zmienić strefę czasową i sprawdzić umiejętności z zespołem z Japonii, z którym w ostatnich czasach walczymy w ważnych meczach. To bardzo korzystny czas, który dobrze wykorzystałyśmy" - ocenia doświadczona środkowa.

MŚ siatkarek. Polska - Wietnam na początek

Polskie siatkarki mają nadzieję, że po kilku dniach spędzonych w Japonii będzie im łatwiej rozpocząć turniej o mistrzostwo świata. Ich pierwsze rywalki, reprezentacja Wietnamu, problemu z aklimatyzacją mieć nie powinny - w końcu ich kraj znajduje się w tej samej części Azji, co Tajlandia.

Mecz Polska - Wietnam zaplanowano na 23 sierpnia. Polskie siatkarki do Phuket, gdzie będą rywalizować w fazie grupowej, dotarły jednak cztery dni wcześniej prosto z Japonii. Pozostałe rywalki Polek w pierwszej części mistrzostw świata to Kenia i Niemcy. Z grupy awansują dwie najlepsze drużyny.

