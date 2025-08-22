Co za słowa Stysiak. Teraz nie ma odwrotu, Polki naprawdę chcą to zrobić

Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet od kilku dni przebywa w Azji. "Biało-czerwone" poleciały najpierw do Japonii rozegrać dwa sparingi z miejscowymi zawodniczkami, a następnie przeniosły się do Tajlandii, gdzie w piątek (22 sierpnia) rozpoczynają się mistrzostwa świata. Polki znalazły się w grupie G, w której zmierzą się z Wietnamkami, Kenijkami i Niemkami. Celem na pierwszą część turnieju jest awans z pierwszego miejsca.

Mamy taką grupę, jaką mamy, i chcemy wyjść z niej z pierwszego miejsca

Siatkarki rozpoczynają mistrzostwa świata. Trzy lata temu skończyło się na ćwierćfinale

Najważniejsze rozstrzygnięcia zapadać będą dopiero w fazie pucharowej. Wiele na to wskazuje, że w ćwierćfinale Polki zagrają z Włoszkami. - Ewentualny mecz z Włoszkami rzeczywiście pokaże nam, w którym miejscu jesteśmy. Liczę na to, że dużo bardziej im się postawimy niż w trakcie półfinału Ligi Narodów, w którym coś w naszej grze nie zaskoczyło. Obecnie lepiej gramy i trenujemy, dlatego myślę, że te automatyzmy same do nas przyjdą - wyraża nadzieję reprezentantka Polski. - Musimy wierzyć, że możemy postawić się Włoszkom i damy radę grać z nimi jak równy z równym. Bez dwóch zdań są bardzo mocnym zespołem, ale stać nas na to, aby z nimi powalczyć - dodaje. Stysiak nawiązała lipcowego starcia z Włoszkami w półfinale Ligi Narodów, który odbył się w łódzkiej Atlas Arenie. W żadnym z setów "Biało-Czerwone" nie były w stanie na dobre nawiązać rywalizacji z mistrzyniami olimpijskimi i przegrały 18:25, 16:25 i 14:25.

Stysiak w obszernej rozmowie została także zapytana o mundial, który odbył się w 2022 roku. Polki wówczas po dramatycznym boju przegrały ćwierćfinał z Serbkami (2:3). - W porównaniu z poprzednim mundialem jesteśmy bardziej doświadczone i myślę, że nie ma powodu, aby do tego wracać. Było, minęło, można tylko wspominać. Przegrałyśmy tamto spotkanie, nie weszłyśmy do czwórki, choć bardzo tego pragnęłyśmy. Nie pozostaje nam nic innego, jak zrobić wszystko, żeby osiągnąć ten upragniony przez nas cel.

To jest cel polskich siatkarek. Jasna deklaracja Magdaleny Stysiak

A co jest tym upragnionym celem? 24-latka podkreśliła, że w ostatnich trzech lata dużo zmieniło się w polskiej reprezentacji, w tym m.in. zmianie uległa strona mentalna. Jednocześnie zadeklarowała, co chciałaby osiągnąć reprezentacja prowadzona przez Stefano Lavariniego.

- Te wszystkie kwestie dały efekt w postaci tego, że polska reprezentacja pnie się w górę, zdobywa medale Ligi Narodów i coraz więcej się od niej wymaga. W związku z tym myślę, że podczas mistrzostw świata też będzie się od nas - chcąc nie chcąc - więcej oczekiwało niż kilka lat temu. Chcemy się bić o medale i jesteśmy w stanie walczyć ze światową czołówką. Zamierzamy pokazywać to w każdym meczu - przyznała.

