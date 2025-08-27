"Biało-Czerwone" fatalnie zaczęły mecz z Niemkami, w czwartym secie musiały bronić się przed piłkami meczowymi, a mimo to triumfowały. Po wygranym przez nie tie-breaku hala w Phuket w Tajlandii hala niemal eksplodowała euforią" - opisywał prosto z miejsca turnieju Damian Gołąb z Interii Sport.

Zawodniczki prowadzone przez Stefano Lavariniego rozgrywały trzeci, czyli ostatni mecz fazy grupowej. Od jego wyniku zależało, na kogo trafią w 1/8 finału. Ostatecznie o ćwierćfinał Polki zagrają z Belgijkami. Na szczęście udało się uniknąć Włoszek, które są w kosmicznej formie. Nic dziwnego, że po ostatniej akcji środowego meczu z Niemcami eksperci byli wniebowzięci.

Polska - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tak eksperci zareagowali na triumf Polek. Posypały się gratulacje

"Paulina Damaske w czwartym secie:

- super bloki (2)

- 50 procent w ataku

- 63 procent w przyjęciu

BOHATERKA" - odnotowała Sara Kalisz z "TVP Sport", dodając wcześniej ujęcie z... rollercoastera - w ten sposób podsumowała emocje w meczu "Biało-Czerwonych".

"Paulino Damaske, Ty nasz narodowy skarbie siatkarski prosto z prostokąta dla rezerwowych wyciągający nas z opresji!!" - czytamy na profilu Krzysztofa Sędzickiego z redakcji "WP SportoweFakty".

"Jeżeli ten horror z happy endem nie będzie przełomem w tych mistrzostwach, to nie wiem, co by nim mogło być. Paulina Damaske powinna sobie wpisać do CV punkt "bohaterka dreszczowców" - napisała Agnieszka Niedziałek ze "Sport.pl".

"Stefano Lavarini i tak żywiołowe reakcje to ogromna rzadkość. Po ostatniej piłce było widać, ile kosztowało go to spotkanie. Nieopisana radość i uściskanie Pauliny Damaske pokazały, że ma ogromną wiarę w tę zawodniczkę, a ta odpłaca mu kapitalną grą" - dodaje Seweryn Czernek.

"Bóg, Honor, Magda Stysiak" - napisał Maciej Piasecki z "Wprost".

"Podopieczne Stefano Lavariniego z kompletem zwycięstw w fazie grupowej siatkarskiego mundialu! Biało-czerwone wygrywają właśnie szalone starcie po tie-breaku z reprezentacją Niemiec! Pisałem rano, nieważne w jakim stylu, ale byleby się udało wygrać to starcie na koniec fazy grupowej! BRAWO! PS: Zdenerwowana Magda Stysiak - to najlepsza Magda Stysiak" - podsumował Jakub Balcerzak.

"JAAKKKKKKK!?!??!?!?!?!?!!?! NIE MOGLIŚMY TEGO WYGRAĆ! Ale wygraliśmy. Mega jaja z tym meczem. Zero przewidywalności, zero powtarzalności. Nic. Na przypale, tylko fluidy. Wyszarpane zwycięstwo z Niemkami, tak jak podczas kwalifikacji olimpijskich" - ocenił Mateusz Wasiewski z "WP SportoweFakty".

Siatkarska reprezentacja Polski NurPhoto AFP

MŚ siatkarek. Mecz Polska - Niemcy zdecydował o tym, z kim zagrają "Biało-Czerwone" VolleyballWorld materiały prasowe

Reprezentacja Polski siatkarek podczas mistrzostw świata 2025 VolleyballWorld materiały prasowe