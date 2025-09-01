Włochy - Polska w ćwierćfinale mistrzostw świata 2025 w siatkówce kobiet. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 03 września 2025 godz. 15:30Polskie siatkarki podczas obecnych mistrzostw świata, przyzwyczaiły już kibiców do prawdziwych thrillerów. Najpierw na koniec fazy grupowej ograły po tie-breaku Niemki, a potem już w fazie 1/8 finału Belgijki. W ćwierćfinale „Biało-Czerwone” czeka zdecydowanie najtrudniejszy test, bowiem zmierzą się z Włoszkami. „Italia” to jeden z głównych faworytów do mistrzostwa, który w czterech meczach na tym turnieju stracił tylko jednego seta! Zapraszamy na relację na żywo.