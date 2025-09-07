Turcja - Włochy w finale mistrzostw świata 2025 w siatkówce kobiet. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 07 września 2025 godz. 14:30Czas na wielki finał mistrzostw świata w siatkówce kobiet. Zagraj w nim Włoszki oraz Turczynki. Obie te drużyny były stawiane w roli głównych faworytów do zdobycia złotego medali. Reprezentacja Włoch do pewnego momentu szła jak burza, pokonując między innymi Polki 3-0 w ćwierćfinale. W półfinale „Italia” stoczyła jednak niezwykle wyrównany, zwycięski bój z Brazylią, zakończony po tie-breaku. Turczynki z kolei w ćwierćfinale ograły Amerykanki 3-1, natomiast w półfinale odprawiły Japonki również tracąc jednego seta. Zapraszamy na relację na żywo.