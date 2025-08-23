Niemcy - Wietnam w mistrzostwach świata w siatkówce kobiet. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 25 sierpnia 2025 godz. 12:00Mecz Niemcy - Wietnam, zaplanowany na 25 sierpnia podczas mistrzostw świata w siatkówce kobiet, będzie jednym z ciekawszych pojedynków fazy grupowej. Turniej w Tajlandii gromadzi 32 drużyny z całego świata, co sprawia, że każdy mecz ma duże znaczenie w walce o awans. Niemki należą do bardziej doświadczonych ekip w stawce i uchodzą za faworytki tego starcia. Wietnam to z kolei zespół ambitny, który w ostatnich latach znacząco poprawił swoją grę. Spotkanie zapowiada się jako konfrontacja rutyny z młodą energią, a jego wynik może odegrać ważną rolę w układzie tabeli grupowej. Zapraszamy na relację na żywo.