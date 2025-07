- Jestem już w mocnym treningu i myślę, że w sobotę pojawię się w meczowej "14". Nie mogę się doczekać, bo czas rekonwalescencji był bardzo długi. Za mną praktycznie dwa miesiące ciężkiej pracy w Spale, a także w Olsztynie. Cieszę się, że wszystko jest dobrze - mówił Bartosz Bednorz w rozmowie z dziennikarzem Interii, którą odbyliśmy w czwartek.

Bartosz Bednorz show. Znakomity powrót polskiego asa

W ostatnich miesiącach wokół Bednorza było głośno, gdy odchodził z Asseco Resovii Rzeszów, a następnie doszło do hitowego zatrudnienia, bo nowym pracodawcą niespełna 31-latka został PGE Projekt Warszawa. Sen z powiek siatkarzowi spędzała jednak kontuzja, którą pogłębił w meczu półfinałowym w Pucharze CEV we Francji. Wówczas po raz drugi naderwał tę samą łydkę. - To spowodowało, że powstały tam blizny, co wywołało uraz wymagający odpoczynku - mówił przyjmujący, przyznając, że łydka "była w naprawdę fatalnym stanie".

Wielki powrót Bednorza nastąpił w sobotnim meczu z Bułgarią, przedostatniej batalii Orłów podczas turnieju Ligi Narodów rozgrywanego w Ergo Arenie. Powrót był spektakularny, bo przyjmujący nie tylko znalazł się w meczowej kadrze, ale od razu wyszedł na parkiet w pierwszej szóstce.

I szybko pokazał, że jest gotowy do gry na wysokim poziomie. Mniej więcej do połowy pierwszego seta oglądaliśmy wyrównany pojedynek, ale od stanu 12:12 wielki zryw zanotowali Polacy, zdobywając cztery punkty z rzędu. Duża w tym zasługa także mistrza Europy z 2023 roku, który bardzo dobrze spisywał się w ataku. Zdobył cztery punkty, najwięcej do spółki z Bartłomiejem Bołądziem w naszym zespole. Po stronie rywali na identycznym poziomie punktował tylko Aleksandar Nikołow.

Biorąc jednak pod uwagę całą tę trójkę, Bednorz popisał się jednocześnie najbardziej imponującym procentem udanych ataków, który wyniósł 75 procent. Jedno "oczko" dołożył w bloku, który doskonale pracował m.in. za sprawą Szymona Jakubiszaka.

Bednorz poszedł za ciosem i również w drugim secie udowodnił, że jest już zdolny utrzymać bardzo solidny poziom. Według statystyk przekazanych przez profil "Polska Siatkówka" w drugiej partii zapewnił zespołowi aż siedem "oczek". - Doszliśmy do momentu, w którym nie odczuwam już żadnego bólu - mówił Bednorz i słowa przemienił w czyn. Swoją postawą na parkiecie dowodził, że faktycznie wrócił do pełnej sprawności, co jest fantastyczną wiadomością dla trenera Grbicia. Szkoleniowiec niestety powoli godzi się z myślą, że w tym sezonie reprezentacyjnym nie będzie w stanie skorzystać z kontuzjowanego Aleksandra Śliwki.

Mecz obfitował w sporą dramaturgię, a kulminacyjny moment zaczął się w czwartym secie, zwłaszcza w jego końcówce. Losy ważyły się w grze na przewagi, a większy ciężar spoczywał na Polakach walczących o to, aby nadal pozostać w tym spotkaniu. Nerwy ze stali zachował Jakub Kochanowski, który przy stanie 28:27 poszedł na pole zagrywki i popisał się asem serwisowym, a "najlepsi kibice na świecie" oszaleli z radości. W tie-break "biało-czerwoni" weszli bardzo udanie, jednak od stanu 6:6 inicjatywę przejęli Bułgarzy. Nasi siatkarze musieli gonić wynik (6:9), doprowadzili do remisu 11:11, ale rywale znów im odskoczyli, a wszystko zakończyli asem serwisowym (11:15). Podopieczni Grbicia przegrali drugi mecz z rzędu na swoim terenie.

Artur Gac, Gdańsk

