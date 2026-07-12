Polacy dali show we Włoszech, medal ME na wyciągniecie ręki. Pozostał jeden krok

Znakomicie na tegorocznych młodzieżowych mistrzostwach Europy radzą sobie nasi siatkarze do lat 18. Podopieczni Jacka Nawrockiego idą przez fazę grupową jak burza i dążą od zwycięstwa do zwycięstwa. W tym nie przeszkodziła im nawet jednodniowa przerwa. Po niej w sobotę w dość dramatycznych okolicznościach ograli 3:1 gospodarzy - Włochów.

Taki wynik znacznie przybliżył nas do strefy medalowej, bowiem awans do półfinału uzyskują tylko dwie najlepsze ekipy każdej z grup. W niedzielę natomiast "Biało-Czerwoni" mogli do gry w czwórce zbliżyć się na mniej niż krok. By tego dokonać należało pokonać średnio dysponowanych na tych mistrzostwach Finów.

Zaczęło się niemrawo. Gra toczyła się punkt za punkt i żadna z ekip nie mogła zbudować sobie żadnej przewagi. Było 5:5, a po chwili 7:7. Minimalnie lepszy fragment mieli jednak gracze z Polski. Po ataku z drugiej piłki Jakuba Przybyłkowicza prowadzili 13:11. Mimo to Finowie znów zdołali powrócić do gry. Przed decydującym momentem seta tablica wyników wskazywała po 19. Wtedy jednak trzy "oczka" z rzędu zanotowali nasi gracze (22:19). Przewagi tej nie wypuścili, a dzieło zwieńczył blok duetu Przybyłkowicz-Ślusarz. Po wygranej 25:21 Polska prowadziła 1:0.

Polacy wykonali zadanie, to był nokaut. Pachnie medalem

Druga partia rozpoczęła się minimalnie lepiej. Po błędzie z zagrywki prowadziliśmy 6:4. Warto pochwalić będącego w świetnej formie Karola Lepperta. Przyjmujący nie dość, że atakował bardzo skutecznie, to był obecny również w obronie (10:6). Niestety do głosu doszli rywale. Mieli świetny fragment gry i wykorzystywali okazje do kontr, co sprawiło, że wygrywali 11:10.

Całe szczęście niemoc Polaków nie trwała długo. Na boisku pojawił się Arkadiusz Wlazły, a z jego usług postanowił skorzystać Przybyłkowicz. Po udanym strzale z prawego ataku prowadziliśmy 15:12. Co więcej, przeciwnicy zaczęli popełniać proste błędy - zagrywki w siatkę, czy wystawa na naszą stronę. To dało "Biało-Czerwonym" ogromny bufor punktowy - 19:13. W ostatniej części seta show dał Bartosz Fidyk. Najpierw wyprowadził świetny atak (21:15), a także popisał się asem serwisowym, czym zapewnił ekipie zwycięstwo w drugim secie - 25:16.

Trzeci set to zdecydowanie najlepsze otwarcie przez naszych graczy. Atakowali Potempa oraz Fidyk, co sprawiło, że w kilka chwil prowadziliśmy aż 6:2. Po kolejnym asie przyjmującego było już 9:4. Finowie zdawali się pogodzeni, że stać ich będzie jedynie na kilka punktów. Z czasem było już tylko lepiej - dwa ataki Potempy sprawiły, że było 15:7.

Zabawy siatkówką nie było końca. W obronie popracował Przybyłkowicz, co wykorzystał Fidyk. Przyjmujący uderzył z drugiej linii i nie dał rywalom szans na żadną obronę (17:7). Nawrocki wykorzystał fakt, że jego ekipa prowadziła znacznie i dał szansę zmiennikom. Na boisku pojawił się Alan Otak i od razu zdobył punkt (18:8).

"Biało-Czerwoni" przewagi nie oddali i zwyciężyli tę odsłonę meczu 25:19. W ten sposób po pięciu spotkaniach fazy grupowej mają na swoim koncie komplet zwycięstw.

Do końca tego etapu mistrzostw Europy pozostały im jeszcze dwa mecze.

Terminarz spotkań reprezentacji Polski U-18 na mistrzostwach Europy:

Grecja - Polska (14 lipca, godz. 12:30)

Serbia - Polska (15 lipca, godz. 17:30)

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 18 CEV materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 18 CEV.eu materiały prasowe





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