Pokaz siły polskich siatkarzy na ME, awans przypieczętowany. Wystarczyły trzy sety

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Znakomicie na mistrzostwach Europy do lat 18 radzą sobie siatkarze reprezentacji Polski. Podopieczni Jacka Nawrockiego wygrali wszystkie sześć spotkań fazy grupowej i zagwarantowali sobie udział w półfinale z 1. miejsca. Na koniec tego etapu imprezy zmierzyli się z Serbią. Trener dał szansę rezerwowym, a Ci nie zawiedli. Ograli rywali 3:0 i przypieczętowali awans do półfinału mistrzostw.

Pokaz siły polskich siatkarzy, awans przypieczętowany. Trzy sety i koniec
Siatkarze reprezentacji Polski do lat 18CEV.eumateriały prasowe

Nie ma słów, by opisać to, co wyczyniają polscy siatkarze do lat 18 na aktualnie trwających mistrzostwach Europy. Podopieczni Jacka Nawrockiego przemknęli przez fazę grupową jak burza, wygrywając aż sześć na sześć spotkań. Wtorkowe zwycięstwo z Grecją 3:0 przypieczętowało sprawę awansu do półfinału, a zarazem sprawiło, że "Biało-Czerwoni" byli pewni już 1. miejsca w grupie.

Do zagrania pozostało jednak jeszcze jedno spotkanie - z Serbią. Do gry Nawrocki posłał zmienników, którzy aż tylu okazji na pokazanie się wcześniej nie mieli. To im w niczym nie przeszkodziło. Nasi gracze już od pierwszych piłek byli skuteczniejsi i dokładniejsi. Dzięki temu prowadzili 7:4, a po chwili 10:7.

Zobacz również:

Maja Koput odpowiedziała o kulisach debiutanckiego turnieju Ligi Narodów
Liga Narodów siatkarek

Rok temu oglądała mecze w telewizji, dziś zachwyca w kadrze Lavariniego. Ma 19 lat

Natalia Kapustka
Natalia Kapustka

Znakomicie dysponowany był Arkadiusz Wlazły. Przyjmujący najpierw skończył atak, a do tego dołożył asa serwisowego - 14:10. Znać o sobie dał również Marcel Biernikowicz. Środkowy zablokował rywala, co poskutkowało prowadzeniem już 17:11. Nasi zawodnicy skupienie zachowali do końca seta i zwyciężyli go 25:17.

Nie inaczej gra Polaków wyglądała w drugiej partii. Po całkiem wyrównanym początku (4:4) do głosu doszli nasi siatkarze. Po chwili za sprawą Fidyka było już 10:6. Mimo swobodnej gry zdarzały się minimalne błędy jak atak w aut Alana Otaka (12:9). Z czasem Serbowie nabierali jednak pewności. Odrzucali naszą ekipę od siatki, co sprawiało problemy Wojciechowi Łobaczewskiemu z dokładną wystawą. Do tego doszedł niezły blok. Było 17:17.

Pod koniec partii Serbowie się całkowicie posypali. Pojawiły się proste błędy - dotknięcie siatki, piłka rzucona czy też atak w aut. Co więcej, efektownym pojedynczym blokiem popisał się Wlazły. Efekt? Drugi set wygrany 25:18.

Polacy nie dali za wygraną, trzy sety i koniec

Sytuacja nie ulegała zmianie po kolejnej zmianie stron. "Biało-Czerwoni" konsekwentnie wykonywali plan nakreślony przez trenera. Po jednej z dłuższych akcji punkt zdobył Mateusz Oczko. Dzięki temu prowadzili już 7:5. Koncert trwał w najlepsze. Po znakomitej zagrywce Fidyka było 11:6. Zespół Nawrockiego w przeciwieństwie do rywali nie miał gorszych chwil. Punktował regularnie i zazwyczaj seriami. W pewnym momencie było już 17:10.

Zobacz również:

Mecz Japonia - Włochy zakończył się dopiero w tie-breaku
Liga Narodów siatkarzy

Nawet mistrzowie świata nie dali rady. Sceny w hicie Ligi Narodów siatkarzy

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Pod koniec seta Polacy zablokowali przeciwników aż dwukrotnie (23:16). Następnie dwa asy posłał Łobaczewski, co przypieczętowało całą rywalizację. Polacy wygrali tę odsłonę meczu 25:17 i całe spotkanie 3:0.

W półfinale zagrają z Francją bądź Bułgarią. Ten odbędzie się w piątek 17 lipca.

Mistrzostwa Europy U18
Faza grupowa
15.07.2026
17:30
Zakończony
Wszystko o meczu

Zobacz również:

Polscy siatkarze nie dali szans Bułgarii
Liga Narodów siatkarzy

Rewelacyjny występ polskich siatkarzy. Zmietli z boiska wicemistrzów świata

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Grupa siatkarzy ubranych w czerwono-białe stroje świętuje zdobyty punkt, obejmując się i uśmiechając na boisku sportowym.
Siatkarze reprezentacji Polski do lat 18CEVmateriały prasowe
Pięciu siatkarzy w biało-czerwonych strojach świętuje wspólny sukces na boisku, otaczając się ramionami i wyrażając radość po udanej akcji.
Siatkarze reprezentacji Polski do lat 18. Pierwszy z prawej Arkadiusz WlazłyCEVmateriały prasowe


Czemu Robert Lewandowski wybrał Chicago Fire? "Amerykański sznyt". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja