Koszmar polskich siatkarzy, nagle "znak" od sędziów. I się zaczęło. Włosi bez szans

W najlepsze trwa sezon reprezentacyjny 2026. Poza rozgrywkami seniorskimi odbywają się także zmagania młodzieżowe, a w nich możemy podziwiać możemy nasze drużyny. Ogromny sukces osiągnęli już siatkarze do lat 22, którzy z mistrzostw Europy przywieźli srebrne medale. W ich ślady chcą pójść również młodsi koledzy - z kadry do lat 18.

A Ci czempionat we Włoszech rozpoczęli znakomicie. Zanotowali trzy z rzędu zwycięstwa za pełną pulę punktów i prowadzili w swojej grupie z tylko jednym straconym setem. Po tych spotkaniach nadszedł czas na dzień przerwy, a tuż po nim nadszedł czas na jedno z możliwie najtrudniejszych rywalizacji - mecz z Włochami.

Gospodarze od pierwszych piłek starali się narzucić swój styl gry i grali niezwykle agresywnie oraz odważnie. To poskutkowało prowadzeniem 6:3. Reagować próbował trener - Jacek Nawrocki. Wziął czas i rozmawiał z siatkarzami. Efekt? Bez zmian. Przy 11:6 sytuacja się powtórzyła. I wtedy coś się ruszyło.

Punktowali Marcel Biernikowicz oraz Adam Potempa. Strata zmalała do zaledwie punktu - 12:11. W końcu nasi gracze doprowadzili do remisu (15:15). Sił na więcej jednak nie starczyło. Włosi momentalnie odskoczyli na cztery "oczka" i przed decydującym momentem seta prowadzili 20:16. Ostatecznie przewagi nie stracili - wygrali 25:19 i zapisali pierwszą partię na swoim koncie.

Sędziowie napędzili Polaków. To wydarzenie zmieniło wszystko

Niestety nawet w drugiej partii obraz gry się nie zmienił. Brakowało skuteczności, a do tego czasem dokładności - przy dograniach piłek. Po takim błędzie było 6:3. Włosi się nie zatrzymywali. Po ataku w aut Potempy było już 10:6 dla nich. Gołym okiem widać było, że coś nie funkcjonuje tak, jak powinno. Przy stanie 11:7 zawrzało. Początkowo punkt zdobyli rywale, lecz Nawrocki ruszył z protestem i poprosił o sprawdzenie. Dyskusje trwały kilka minut, a sędziowie dalej nie potrafili podjąć decyzji. Ostatecznie do zmiany nie doszło - punkt dla Włochów.

Ten moment jednak tylko nakręcił "Biało-Czerwonych". Nie dość, że zdołali doprowadzić do remisu, to jeszcze wyszli na prowadzenie. I to znacznie. Po doskonałej zagrywce Karola Lepperta nadeszła okazja do kontry. Z prawego skrzydła uderzył Potempa, dzięki czemu było 16:13. Nasi zawodnicy bawili się grą i grali bardzo sprytnie (20:14). Finalnie po zwycięstwie 25:20 doprowadzili do wyrównania. W setach było 1:1.

Kolejna odsłona meczu to już zdecydowanie lepsza wersja polskiej kadry. Mimo niemrawego początku (1:4) doprowadziliśmy do prowadzenia 5:4. Był to bardzo wyrównany set, jednakże cały czas prowadzenie utrzymywali Włosi (10:7, 16:13). Prezentowali mocną zagrywkę i odrzucali nas od siatki. I choć Przybyłkowicz na rozegraniu starał się ułatwić wystawią sytuację kolegom, to nie zawsze wychodziło to idealnie. Po bloku duetu Lepper, Posłuszny było po 17. Od tego stanu "Biało-Czerwoni" grali koncertowo. Udało im się wygrać seta 25:19 i postawić spory krok w kierunku zwycięstwa.

W czwartej partii już od pierwszego punktu prowadzili nasi reprezentanci. Drużyna Nawrockiego grała swoje - napędzeni i zmobilizowani byli Przybyłkowicz i Potempa. Włosi natomiast wydawali się zaskoczeni, że Polacy grają na tak wysokim poziomie (9:6). Kapitalnej siatkówki nie było widać końca. Asa serwisowego posłał świetnie dysponowany Potempa, dzięki czemu było już 16:11.

Przedstawiciele gospodarzy kompletnie się zatrzymali. Po ataku jednego z nich w aut nasza kadra wygrywała już 21:12. Wówczas rozpoczął się powrót rywali. Zaczęli zmniejszać stary i starali doprowadzić chociażby do wyrównania. Co najgorsze, tak się stało - 23:23. Wtedy punkt zdobył Potempa, co poskutkowało piłką meczową. I udało się ją wykorzystać. Polacy wygrali czwartą partię 25:23 i całe spotkanie 3:1.

Do końca fazy grupowej pozostały im jeszcze trzy mecze.

Terminarz spotkań reprezentacji Polski U-18 na mistrzostwach Europy:

Finlandia - Polska (12 lipca, godz. 15:00)

Grecja - Polska (14 lipca, godz. 12:30)

Serbia - Polska (15 lipca, godz. 17:30).

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 18 CEV materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 18 CEV materiały prasowe





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