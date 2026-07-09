Koncert kadrowicza Grbicia, 25:15 na koniec. Półfinał mistrzostw coraz bliżej

W najlepsze trwa siatkarski sezon reprezentacyjny 2026. Poza kadrami seniorskimi w grze o medale na najważniejszych imprezach są również reprezentacje młodzieżowe. W końcu niedawno srebro mistrzostw Europy wywalczyli nasi zawodnicy do lat 22. W ich ślady ruszyli również kadrowicze do lat 18. I zrobili to naprawdę nieźle. Wygrali dwa premierowe spotkania 3:0 (z Islandią i Słowenią), dzięki czemu dość szybko stali się liderami swojej grupy.

By w walce o półfinał (uzyskują go dwie drużyny z każdej grupy) pozostać gracze Jacka Nawrockiego musieli zanotować kolejne zwycięstwo. Tym razem do drugiej stronie siatki zameldowali się Turcy. A Ci do stracenia mieli niewiele, bowiem po dwóch spotkaniach ich bilans wynosił 0-2.

"Biało-Czerwoni" pokazali klasę już w pierwszym secie. Choć rozpoczął się od walki punkt za punkt (6:6), to z czasem ich przewaga stawała się coraz większa. Nieźle grą kierował Jan Przybyłkowicz, czyli niedawny kadrowicz Nikoli Grbicia. Rozgrywający dokonywał dobrych wyborów, dzięki czemu było 16:10. Nasi zawodnicy przewagi nie roztrwonili i wygrali 25:18.

Niestety w drugiej odsłonie meczu tak kolorowo nie było. Turcy wyszli na niego z zupełnie nową energią, co poskutkowało ich prowadzeniem aż 8:4. Polacy mieli problem z atakiem, a także dochodziły proste błędy własne. Niestety stan rzeczy nie ulegał zmianie. Rywale prowadzili grę i perfekcyjnie wykorzystywali swoje okazje do zdobywania kolejnych "oczek" (21:14). Finalnie udało im się doprowadzić do wyrównania po zwycięstwie seta 25:17.

Po kłopotach wielki powrót, Polacy pokazali klasę. Jest trzecia wygrana

Całe szczęście przestój "Biało-Czerwonych" nie trwał zbyt długo. Trzecia partia początkowo przypominała pierwszą (5:5, 8:8), jednakże nie trwało to długo. Sygnał do lepszej gry wysłał wspomniany Przybyłkowicz. Rozgrywający posłał asa serwisowego, dzięki czemu było 11:10. Następnie odpowiedzialność za zdobywanie punktów wzięli na siebie Karol Leppert oraz Adam Potempa. Nie brakowało także niezłej gry ze środkowymi (20:14). Rywale często mieli kłopot z polskim blokiem, co poskutkowało wygraną partii 25:17.

Piękny koncert trwał w najlepsze. Ekipa Nawrockiego kolejny raz do osiągnięcia pełnych obrotów potrzebowała kilku akcji (7:7). Wtedy nasi gracze zanotowali kapitalną serię i wywalczyli aż pięć punktów z rzędu (12:7). To ustawiło dalszą część seta. Siatkarze grali bez kompleksów i bawili się siatkówką. Z drugiej linii atakował Bartosz Fidyk, a na bloku pokazywał się Cezary Ślusarz. Ostatecznie nasi reprezentanci wygrali seta 25:15, dzięki czemu zwyciężyli całe spotkanie 3:1.

W ten sposób po trzech meczach fazy grupowej są liderami zestawienia z kompletem punktów. Awans do półfinału wydaje się całkiem realny. Do końca tego etapu mistrzostw Polakom pozostały jeszcze cztery spotkania.

Terminarz spotkań reprezentacji Polski U-18 na mistrzostwach Europy:

Włochy - Polska (11 lipca, godz. 20:00)

Finlandia - Polska (12 lipca, godz. 15:00)

Grecja - Polska (14 lipca, godz. 12:30)

Serbia - Polska (15 lipca, godz. 17:30).

Reprezentacja Polski w siatkówce U-18 CEV materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 18 CEV.eu materiały prasowe





Liga Narodów. Magdalena Stysiak - 34 punkty w meczu z USA. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport