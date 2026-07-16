CEV przedstawiła tabelę, Polacy poza czołówką. Powód od razu rzuca się w oczy
Znakomicie we Włoszech spisują się siatkarze reprezentacji Polski do lat 18. Podopieczni Jacka Nawrockiego na młodzieżowych mistrzostwach Europy wywalczyli siedem zwycięstw w fazie grupowej i pewnie zameldowali się w półfinale zmagań. Ku zaskoczeniu w czołówce rankingów indywidualnych imprezy pod egidą CEV brakuje naszych zawodników. Ku temu jest jednak jeden zdecydowany powód.
Szerokim echem niesie się sukces polskich siatkarzy do lat 18. Ci dążą od zwycięstwa do zwycięstwa na aktualnie trwających mistrzostwach Europy we Włoszech i w fazie grupowej zanotowali komplet wygranych, co poskutkowało awansem do półfinału rywalizacji. Na sam koniec pierwszego etapu rozgrywek poradzili sobie z Serbami 3:0 i przypieczętowali awans do strefy medalowej.
Ciekawie natomiast prezentują się statystyki indywidualne naszych graczy w poszczególnych rankingach. CEV (Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej) na bieżąco prowadziła wszelkie statystyki, lecz te mogą być szczególnie interesujące po wspomnianej fazie grupowej. A w ścisłej czołówce poza drobnym wyjątkiem brakuje Polaków.
Zacznijmy od najlepiej blokujących. W nim najlepszym z naszych jest Karol Leppert. Atakujący do tej pory zgromadził na swoim koncie 11 punktowych bloków, co pozwala mu plasować się dopiero na... 24. lokacie. Do dotychczas najlepszego w tej kwestii Henriego Rahe (Niemcy) traci aż 15 "oczek" zdobytych w ten sposób.
W gronie zagrywających sprawa wygląda niezwykle podobnie. Na 21. pozycji znajdziemy Arkadiusza Wlazłego z siedmioma asami. Takim samym wynikiem pochwalić może się klasyfikowany tuż pod nim Kevin Posłuszny. Podium zapewnia na razie 10 asów, więc jest szansa, że któryś z "Biało-Czerwonych" zanotuje spory awans.
Kadrowicz Grbicia doceniony. Jest czołówka
Na zdecydowaną pochwałę zasługuje Adam Potempa. Utalentowany atakujący jest liderem ofensywy reprezentacji, co także potwierdzają liczby. W sześciu występach do tej pory skutecznie atakował aż 82 razy. To jednak zbyt mało, by być chociażby w TOP10 zestawienia najlepiej atakujących pod względem ilości zdobytych punktów.
Zupełnie inaczej wygląda kwestia skuteczności, bowiem ta stoi na poziomie aż 54 procent (3. najlepszy wynik). 17-latek skończył wspomniane 82 piłki na 152 próby. Jest on również naszym najlepiej punktującym graczem. Jego nazwisko znajduje się na 13. lokacie z 93 punktami na koncie.
Wyjątkiem jest Jakub Przybyłkowicz. Niedawny kadrowicz Nikoli Grbicia jest na 3. lokacie pod względem efektywności wystaw z aż 53-procentową skutecznością zagrań.
Dlaczego "Biało-Czerwoni" są tak daleko we wspomnianych rankingach? Odpowiedzią jest liczba rozegranych setów. Nasza kadra w całej fazie grupowej rozegrała jedynie 23 sety. W całym turnieju mniejszą liczbą pochwalić się może jedynie Islandia (choć w ich przypadku pochwała to niezbyt dobre słowo), która przegrała ich aż 21 i wygrała tylko jeden. Do tego należy pamiętać, że trener Nawrocki stosunkowo często rotował graczami, a we wspomnianym meczu z Serbią wolne otrzymali liderzy zespołu.
Polscy siatkarze w półfinale zagrają z Bułgarią. Ten odbędzie się w piątek 17 lipca, a pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:00.