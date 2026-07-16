CEV przedstawiła tabelę, Polacy poza czołówką. Powód od razu rzuca się w oczy

Szerokim echem niesie się sukces polskich siatkarzy do lat 18. Ci dążą od zwycięstwa do zwycięstwa na aktualnie trwających mistrzostwach Europy we Włoszech i w fazie grupowej zanotowali komplet wygranych, co poskutkowało awansem do półfinału rywalizacji. Na sam koniec pierwszego etapu rozgrywek poradzili sobie z Serbami 3:0 i przypieczętowali awans do strefy medalowej.

Ciekawie natomiast prezentują się statystyki indywidualne naszych graczy w poszczególnych rankingach. CEV (Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej) na bieżąco prowadziła wszelkie statystyki, lecz te mogą być szczególnie interesujące po wspomnianej fazie grupowej. A w ścisłej czołówce poza drobnym wyjątkiem brakuje Polaków.

Zacznijmy od najlepiej blokujących. W nim najlepszym z naszych jest Karol Leppert. Atakujący do tej pory zgromadził na swoim koncie 11 punktowych bloków, co pozwala mu plasować się dopiero na... 24. lokacie. Do dotychczas najlepszego w tej kwestii Henriego Rahe (Niemcy) traci aż 15 "oczek" zdobytych w ten sposób.

W gronie zagrywających sprawa wygląda niezwykle podobnie. Na 21. pozycji znajdziemy Arkadiusza Wlazłego z siedmioma asami. Takim samym wynikiem pochwalić może się klasyfikowany tuż pod nim Kevin Posłuszny. Podium zapewnia na razie 10 asów, więc jest szansa, że któryś z "Biało-Czerwonych" zanotuje spory awans.

Kadrowicz Grbicia doceniony. Jest czołówka

Na zdecydowaną pochwałę zasługuje Adam Potempa. Utalentowany atakujący jest liderem ofensywy reprezentacji, co także potwierdzają liczby. W sześciu występach do tej pory skutecznie atakował aż 82 razy. To jednak zbyt mało, by być chociażby w TOP10 zestawienia najlepiej atakujących pod względem ilości zdobytych punktów.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia skuteczności, bowiem ta stoi na poziomie aż 54 procent (3. najlepszy wynik). 17-latek skończył wspomniane 82 piłki na 152 próby. Jest on również naszym najlepiej punktującym graczem. Jego nazwisko znajduje się na 13. lokacie z 93 punktami na koncie.

Wyjątkiem jest Jakub Przybyłkowicz. Niedawny kadrowicz Nikoli Grbicia jest na 3. lokacie pod względem efektywności wystaw z aż 53-procentową skutecznością zagrań.

Dlaczego "Biało-Czerwoni" są tak daleko we wspomnianych rankingach? Odpowiedzią jest liczba rozegranych setów. Nasza kadra w całej fazie grupowej rozegrała jedynie 23 sety. W całym turnieju mniejszą liczbą pochwalić się może jedynie Islandia (choć w ich przypadku pochwała to niezbyt dobre słowo), która przegrała ich aż 21 i wygrała tylko jeden. Do tego należy pamiętać, że trener Nawrocki stosunkowo często rotował graczami, a we wspomnianym meczu z Serbią wolne otrzymali liderzy zespołu.

Polscy siatkarze w półfinale zagrają z Bułgarią. Ten odbędzie się w piątek 17 lipca, a pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:00.

Reprezentacja Polski do lat 18 zagra o medale mistrzostw Europy CEV.eu materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 18 CEV.eu materiały prasowe





Stany Zjednoczone - Chiny. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport