Polskie siatkarki miały pecha. Wicemistrzynie świata na drodze kadry Lavariniego
Polskie siatkarki poznały rywalki w przyszłorocznych mistrzostwach Europy. "Biało-Czerwone" trafiły do grupy A, w której faworytem będzie współgospodarz turnieju - reprezentacja Turcji. Tamtejsze siatkarki to obrończynie tytułu z 2023 r. i aktualne wicemistrzynie świata. Oprócz tego Polska zagra m.in. z Niemcami, z którymi rywalizowała w grupie również w trakcie ostatnich mistrzostw świata. Grupa A wygląda na najtrudniejszą w całej stawce.
W przyszłym sezonie najlepsze siatkarki Europy zagrają w mistrzostwach kontynentu już po raz 34. Turniej będą gościć cztery państwa: Turcja, Czechy, Szwecja i Azerbejdżan. Mecze decydujące o podziale medali zostaną rozegrane w Stambule, na boiskach obrończyń tytułu z 2023 r.
Mistrzostwa Europy siatkarek 2026. Polki poznały rywalki
Losowanie przeprowadzono w sobotni wieczór na zamku w Bari we Włoszech. Los przydzielił Polskę do grupy A, której gospodarzem są właśnie Turczynki. Aktualne mistrzynie Europy i wicemistrzynie świata od początku będą gościć rywalki w Stambule. Oprócz Polski w grupie A zagrają też mocne Niemki, z którymi Polska rywalizowała w grupie na ostatnich MŚ i wygrała dopiero po tie-breaku. Stawkę uzupełniają reprezentacje Słowenii - w ostatnich MŚ dotarła do 1/8 finału - Węgier i Łotwy.
Ostatnie mistrzostwa Europy reprezentacja Polski zakończyła na piątym miejscu. "Biało-Czerwone" odpadły w ćwierćfinale rozegranym w Brukseli po porażce z Turczynkami, czyli późniejszymi triumfatorkami imprezy. Ta pozycja dała jednak Polsce miejsce w ME 2026 bez konieczności udziału w kwalifikacjach.
Trenerem polskiej drużyny był już wówczas Stefano Lavarini. Włoch na powrót wprowadził "Biało-Czerwone" do światowej czołówki, w ostatnich trzech latach zdobywając z nią brązowe medale Ligi Narodów. Kadrze wciąż brakuje jednak miejsca na podium największych imprez - z tegorocznych mistrzostw świata w Tajlandii, podobnie jak z igrzysk olimpijskich w Paryżu, odpadła w ćwierćfinale.
Największe sukcesy w mistrzostwach Europy Polska święciła za kadencji Andrzeja Niemczyka. Słynne "Złotka" najpierw wygrały turniej w 2003 r., a potem powtórzyły ten wyczyn dwa lata później. Ostatni medal Polek na tej imprezie to brąz z 2009 r. Łącznie "Biało-Czerwone" zdobyły w mistrzostwach Europy 11 krążków: dwa złote, cztery srebrne i pięć brązowych.
Przyszłoroczne mistrzostwa Europy rozpoczną się 21 sierpnia, a zakończą 6 września. Wystąpią w nich 24 drużyny. Cztery najlepsze ekipy z każdej z grup zakwalifikują się do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Podział na grupy mistrzostw Europy siatkarek 2026
Grupa A:
Turcja, Łotwa, Polska, Niemcy, Słowenia, Węgry
Grupa B:
Czechy, Austria, Serbia, Ukraina, Bułgaria, Grecja
Grupa C:
Azerbejdżan, Portugalia, Holandia, Belgia, Rumunia, Hiszpania
Grupa D:
Szwecja, Czarnogóra, Włochy, Francja, Słowacja, Chorwacja