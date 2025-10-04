Polskie siatkarki miały pecha. Wicemistrzynie świata na drodze kadry Lavariniego

W przyszłym sezonie najlepsze siatkarki Europy zagrają w mistrzostwach kontynentu już po raz 34. Turniej będą gościć cztery państwa: Turcja, Czechy, Szwecja i Azerbejdżan. Mecze decydujące o podziale medali zostaną rozegrane w Stambule, na boiskach obrończyń tytułu z 2023 r.

Mistrzostwa Europy siatkarek 2026. Polki poznały rywalki

Losowanie przeprowadzono w sobotni wieczór na zamku w Bari we Włoszech. Los przydzielił Polskę do grupy A, której gospodarzem są właśnie Turczynki. Aktualne mistrzynie Europy i wicemistrzynie świata od początku będą gościć rywalki w Stambule. Oprócz Polski w grupie A zagrają też mocne Niemki, z którymi Polska rywalizowała w grupie na ostatnich MŚ i wygrała dopiero po tie-breaku. Stawkę uzupełniają reprezentacje Słowenii - w ostatnich MŚ dotarła do 1/8 finału - Węgier i Łotwy.

Ostatnie mistrzostwa Europy reprezentacja Polski zakończyła na piątym miejscu. "Biało-Czerwone" odpadły w ćwierćfinale rozegranym w Brukseli po porażce z Turczynkami, czyli późniejszymi triumfatorkami imprezy. Ta pozycja dała jednak Polsce miejsce w ME 2026 bez konieczności udziału w kwalifikacjach.

Trenerem polskiej drużyny był już wówczas Stefano Lavarini. Włoch na powrót wprowadził "Biało-Czerwone" do światowej czołówki, w ostatnich trzech latach zdobywając z nią brązowe medale Ligi Narodów. Kadrze wciąż brakuje jednak miejsca na podium największych imprez - z tegorocznych mistrzostw świata w Tajlandii, podobnie jak z igrzysk olimpijskich w Paryżu, odpadła w ćwierćfinale.

Największe sukcesy w mistrzostwach Europy Polska święciła za kadencji Andrzeja Niemczyka. Słynne "Złotka" najpierw wygrały turniej w 2003 r., a potem powtórzyły ten wyczyn dwa lata później. Ostatni medal Polek na tej imprezie to brąz z 2009 r. Łącznie "Biało-Czerwone" zdobyły w mistrzostwach Europy 11 krążków: dwa złote, cztery srebrne i pięć brązowych.

Przyszłoroczne mistrzostwa Europy rozpoczną się 21 sierpnia, a zakończą 6 września. Wystąpią w nich 24 drużyny. Cztery najlepsze ekipy z każdej z grup zakwalifikują się do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Podział na grupy mistrzostw Europy siatkarek 2026

Grupa A:

Turcja, Łotwa, Polska, Niemcy, Słowenia, Węgry

Grupa B:

Czechy, Austria, Serbia, Ukraina, Bułgaria, Grecja

Grupa C:

Azerbejdżan, Portugalia, Holandia, Belgia, Rumunia, Hiszpania

Grupa D:

Szwecja, Czarnogóra, Włochy, Francja, Słowacja, Chorwacja

Aleksandra Szczygłowska w ramionach Agnieszki Korneluk Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter

Stefano Lavarini i jego asystent Krystian Pachliński VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Polski Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter