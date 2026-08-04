Reprezentacja Polski w siatkówce od 2009 roku czeka na medal wielkiego turnieju mistrzowskiego. Wówczas Biało-Czerwone wywalczyły brąz podczas mistrzostw Europy organizowanych w Polsce. Był to ostatni wielki sukces po dwóch tytułach mistrzyń Starego Kontynentu, które legendarna ekipa "Złotek" Andrzeja Niemczyka zdobyła w 2003 i 2005 roku. Teraz zawodniczki Stefano Lavariniego stoją przed szansą, by nawiązać do tamtych wyników.

Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. Kiedy mecze Polek? [TERMINARZ, HARMONOGRAM]

Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet 2026 zostaną rozegrane w dniach od 21 sierpnia do 6 września. Gospodarzami turnieju są Azerbejdżan, Czechy, Szwecja i Turcja, a mecze zostaną rozegrane w Baku, Brnie, Goeteborgu i Stambule. Będzie to już 34. edycja tych rozgrywek.

W rywalizacji wezmą udział 24 zespoły. Polki trafiły do grupy A, czyli grupy stambulskiej, w której zmierzą się z Łotyszkami, Niemkami, Słowenkami, Turczynkami oraz Węgierkami. Zdecydowanym faworytem tej grupy jest Turcja, a tak prezentuje się terminarz spotkań grupowych z udziałem "Biało-Czerwonych":

22.08, godz. 18:00 Polska - Węgry

24.08, godz. 15:00 Polska - Łotwa

25.08, godz. 18:00 Polska - Słowenia

27.08, godz. 15:00 Polska Niemcy

28.08, godz. 18:00 Turcja - Polska

Mecze 1/8 finału zaplanowano od 30 sierpnia do 1 września. Zwyciężczynie tych spotkań zagrają następnie w ćwierćfinałach (2-3 września). Półfinały odbędą się 5 września, a dzień później 6 września rozegrane zostaną mecze o medale.

Mistrzostwa Europy siatkarek. Gdzie oglądać mecze w TV i online? [TRANSMISJE NA ŻYWO, WYNIKI, RELACJE]

Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet 2026 będzie można oglądać na kanałach Telewizji Polsat, a także w platformie streamingowej Polsat Box Go. Wyniki na żywo i tekstowe relacje z meczów Polek w serwisie Interia Sport.

Magdalena Stysiak w meczu Polska - Ukraina VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe





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